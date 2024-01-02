Вимоги документів із ТЦК на кордоні: Омбудсмен перевірятиме законність посиленого контролю

Вимоги документів із ТЦК на кордоні: Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець проситиме Державну прикордонну службу пояснити правові підстави посиленої перевірки документів громадян під час перетину кордону.

Про це він написав у Фейсбук, передає НСН.

Під час перевірки начебто вимагають військово-облікові документи із записом про відстрочку від мобілізації, стверджує омбудсмен.

Тому він з’ясовуватиме, на яких правових підставах прикордонники вимагають такі документи.

«Адже ніхто не може бути примушений робити те, чого не передбачає законодавство. Також державні органи та їхні посадові особи зобов’язані діяти в межах своїх повноважень та відповідно до Конституції й законів України», сказав Лубінець.

Він нагадав, що Конституція гарантує громадянам свободу пересування, вільний вибір місця проживання і право вільно залишати територію України, за винятком обмежень, які встановлюються законом.

Що відомо про черги на кордоні?

Лубінець каже, що 31 грудня на різних пунктах пропуску утворилися величезні черги з охочих виїхати за кордон. Дехто з них стоїть у чергах понад добу через посилення контролю.

Прикордонники начебто посилено перевіряють документи в людей з інвалідністю і тих, хто їх супроводжує, а також багатодітних батьків і людей, які їдуть за системою «Шлях».

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