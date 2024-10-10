Олімпійська чемпіонка Ярослава Магучіх з Дніпропетровщини претендує на звання найкращої легкоатлетки Європи 2024.

Повідомили у Європейській легкоатлетичній асоціації, передають Новини України – НСН.

Олімпійська чемпіонка родом з Дніпра Ярослава змагатиметься за звання найкращої легкоатлетки Європи 2024 разом з британською легкоатлеткою Кілі Годжкінсон та нідерландською спортсменкою Фемке Бол.

На цьогорічних Олімпійських іграх українка здобула 12 медалей. З них – 3 золотих, 5 срібних і 4 бронзових.

Ярослава Магучіх з Дніпропетровщини претендує на престижну нагороду: що відомо про її суперниць

Кілі Годжкінсон – олімпійська чемпіонка з бігу на 800 метрів на Олімпіаді в Парижі 2024 року. Вона є діючою чемпіонкою Європи у своїй дисципліні.

Фемке Бол – триразова призерка Олімпійських ігор 2024 року. Серед її досягнень є золота медаль у змішаній естафеті 4х400 метрів й титул чемпіонки Європи на 400-метрівці з бар’єрами. Спортсменка виграла два золота на чемпіонаті світу в приміщенні та вчетверте поспіль стала переможницею фіналу Діамантової ліги.

Ще новини України: Осінні канікули у 2024 році – скільки відпочитватимуть школярі