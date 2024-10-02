Осінні канікули у 2024 році – скільки відпочитватимуть школярі

Кожного року осінні канікули починаються в останній тиждень жовтня і тривають 7 днів. Коли і скільки відпочиватимуть школярі у 2024 році.

Про це розповідають “Новини України – НСН”.

Осінні канікули в Україні 2024 – від чого залежать дати

Цьогоріч Міністерство освіти не ставить чітких рамок, коли починатимуться та закінчуватимуться осінні канікули. Пропонують лише орієнтовні дати. При цьому адміністрація школи може самостійно вносити в цей графік зміни. Зокрема, йдеться про зміну епідеміологічної ситуації чи погодних умов.

Від чого залежить дата осінніх канікул в Україні у 2024 році:

безпекової ситуації в регіоні;

температури навколишнього середовища;

наявності електроенергії.

Усе це буде враховуватися під час вибору дат канікул.

Коли почнуться і скільки триватимуть осінні канікули

На сайті МОН зазначено, що тривалість канікул в освітніх закладах не може бути меншою, ніж 30 календарних днів за весь навчальний рік.

Згідно з рекомендаціями Міністерства освіти, осінні канікули для школярів у 2024 році заплановані з 28 жовтня до 3 листопада. Однак слід пам’ятати, що конкретні дати можуть варіюватися залежно від рішення адміністрації кожного навчального закладу.

Щоб бути в курсі точної інформації, батькам рекомендується уточнювати розклад канікул у класного керівника або в адміністрації школи.

Чи можуть скасувати осінній відпочинок школярів

Чиновники вважають, що поки на вулиці досить тепло, є стабільне енергозабезпечення, необхідно якомога більше займатися, щоб освоїти максимальний обсяг матеріалу.

До настання холодів потрібно попрацювати максимально ефективно. Це дасть можливість більше відпочивати в зимовий час. Цього року експерти та чиновники прогнозують доволі складну зиму. Невідомо, чи буде електрика та опалення в школах. Тому в деяких регіонах осінні канікули можуть і зовсім скасувати, щоб взимку відпочивати довше.

Нагадаємо що навчальний рік продовжили до 30 червня 2025 року.

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