Під час воєнного стану людям з інвалідністю видається грошова допомога. У 2024 році розмір виплат зріс завдяки перегляду прожиткового мінімуму.

Про це розповідають “Новини України – НСН”.

Які суми допомоги для осіб з інвалідністю у 2024 році

Допомогу громадянам з інвалідністю призначають за наявності страхового стажу від одного до 15 років (тривалість стажу залежить від віку, коли було встановлено інвалідність).

У 2024 році йдеться про такі розміри мінімальної пенсії з інвалідності:

для осіб з першої групою інвалідності — 2760 грн;

для осіб з другою та третьою групами інвалідності, які не працюють, — 2520 грн;

для працюючих осіб з інвалідністю другої та третьої груп — 2093 грн.

Водночас, суми допомоги громадянам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю також зросли.

У 2024 році виплачують такі суми:

соцдопомога інвалідам першої групи у 2024 році (100% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність) — 2 361 грн;

соцдопомога для осіб з інвалідністю другої групи у 2024 році (80% прожиткового мінімуму) — 1 888,8 грн;

соцдопомога для осіб з інвалідністю з дитинства третьої групи (60% прожиткового мінімуму) — 1 416,6 грн;

соцдопомога для дітей з інвалідністю до 18 років (70% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність) — 1 652,7 грн.

Грошова допомога людям з інвалідністю — які суми виплат у 2024 році

Розмір додаткової надбавки на догляд:

за особу з інвалідністю з дитинства першої групи, віднесеної до підгрупи А (200% прожиткового мінімуму) — 4 722 грн;

за особу з інвалідністю з дитинства першої групи, віднесеної до підгрупи Б (100% прожиткового мінімуму) — 2 361 грн;

за самотню особу з інвалідністю з дитинства другої або третьої групи, яка за висновком ЛКК потребує постійного стороннього догляду (75% прожиткового мінімуму) — 1 770 грн;

за особу з інвалідністю віком до шести років, яка належить до підгрупи А (200% прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку) — 5 126 грн;

за іншу дитину з інвалідністю віком до шести років (50% прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку) — 1 281 грн.

Джерело: Факти.

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