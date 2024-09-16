Грошова допомога дітям, постраждалим від війни: як і хто може отримати

Грошова допомога дітям, які постраждали від війни – тобто отримали фізичну ушкодження внаслідок бойових дій, є частиною комплексної допомоги, яку пропонують благодійники. Розповідаємо про це детальніше.
Хто надає допомогу
Дітям, які постраждали від війни, допомагає благодійна організація СОС Дитячі Містечка в Україні.
За даними благодійників, станом на 09.07.2024 року внаслідок вторгнення рф в Україні загинули 559 дітей, а 1450 дітей отримали поранення різного ступеня важкості. На жаль, з кожним днем ця цифра зростає. Обстріли росіян стають жорстокішими, і страждає більше цивільного населення.
Діти, яких було поранено, отримали порушення функцій організму. Всі ці діти та їхні сім’ї потребують підтримки.
Тож метою проєкту благодійники називають: мінімізацію обмеження життєдіяльності і здоров’я, а також сприяти повній та ефективній участі у житті суспільства дітей з порушеннями функціями організму, набутої внаслідок російського вторгнення в Україну.
Яку допомогу надають благодійники дітям і їх родинам
Основні задачі:
- Забезпечення соціального супроводу сімей, які виховують дітей з порушення функцій організму, отриманих внаслідок воєнних дій, за технологією кейс-менеджменту;
- забезпечення, організація, сприяння і супровід надання медичних, соціальних, освітніх, реабілітаційних та інших послуг відповідно до потреб дітей і сімей;
- попередження інституціалізації дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які набули отримали поранення (ушкодження здоров’я) внаслідок воєнних дій;
- підвищення батьківського потенціалу батьків та осіб, що їх замінюють;
- підвищення рівня знань і навичок спеціалістів державних, комунальних та неурядових організацій щодо особливостей надання послуг цільовій аудиторії;
- участь у розробці і адвокація змін до нормативно-правової бази.
Яка допомога надається:
- одноразова грошова допомога;
- допомога в проходженні реабілітації в найкращих закладах України;
- допомога з ліками та засобами реабілітації;
- допомога в проходженні медичного обстеження;
- індивідуальна психологічна та логопедична допомога;
- індивідуальні онлайн заняття зі шкільної програми
- гуманітарна допомога;
- юридична допомога: консультації, супровід в оформленні інвалідності, соціальних виплат, та інших спеціальних статусів;
- інші послуги відповідно до потреб дітей і сімей.
Хто може отримати допомогу
Проєкт охоплює всю територію України. Допомогу можуть отримати сім’ї дітей, які перебувають на території України або за її межами.
Грошова допомога дітям, постраждалим від війни: який розмір виплати
Одноразова грошова допомога виплачується на кожну дитину, яка отримала поранення (ушкодження здоров’я, отримане від вибухових речовин, боєприпасів і військового озброєння) внаслідок російського вторгнення в Україну, та становить 11 000 гривень.
Які документи потрібні для отримання допомоги?
- Паспорт законного представника дитини
- Ідентифікаційний код законного представника дитини
- Свідоцтво про народження/або паспорт дитини, яка отримала пораненням чи інше ушкодження здоров’я внаслідок російського вторгнення в Україну
- Ідентифікаційний код дитини, яка отримала пораненням чи інше ушкодження здоров’я внаслідок російського вторгнення в Україну (за наявністю)
- Реквізити картки заявника (номер IBAN)
- Медична виписка дитини, яка отримала пораненням внаслідок російського вторгнення в Україну
- Довідка від Національної поліції або витяг про внесення випадку до Єдиного реєстру досудових розслідувань (за наявністю)
Для реєстрації на отримання допомоги, будь ласка, заповніть форму за цим посиланням: Заява для отримання благодійної допомоги від МБО БФ “СОС Дитячі Містечка Україна”
За більш детальною інформацією звертайтесь за телефоном +380 95 790 14 16
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