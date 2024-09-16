Грошова допомога дітям, постраждалим від війни: як і хто може отримати

Грошова допомога дітям, які постраждали від війни – тобто отримали фізичну ушкодження внаслідок бойових дій, є частиною комплексної допомоги, яку пропонують благодійники. Розповідаємо про це детальніше.

Хто надає допомогу

Дітям, які постраждали від війни, допомагає благодійна організація СОС Дитячі Містечка в Україні.

За даними благодійників, станом на 09.07.2024 року внаслідок вторгнення рф в Україні загинули 559 дітей, а 1450 дітей отримали поранення різного ступеня важкості. На жаль, з кожним днем ця цифра зростає. Обстріли росіян стають жорстокішими, і страждає більше цивільного населення.

Діти, яких було поранено, отримали порушення функцій організму. Всі ці діти та їхні сім’ї потребують підтримки.

Тож метою проєкту благодійники називають: мінімізацію обмеження життєдіяльності і здоров’я, а також сприяти повній та ефективній участі у житті суспільства дітей з порушеннями функціями організму, набутої внаслідок російського вторгнення в Україну.

Яку допомогу надають благодійники дітям і їх родинам

Основні задачі:

Забезпечення соціального супроводу сімей, які виховують дітей з порушення функцій організму, отриманих внаслідок воєнних дій, за технологією кейс-менеджменту;

забезпечення, організація, сприяння і супровід надання медичних, соціальних, освітніх, реабілітаційних та інших послуг відповідно до потреб дітей і сімей;

попередження інституціалізації дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які набули отримали поранення (ушкодження здоров’я) внаслідок воєнних дій;

підвищення батьківського потенціалу батьків та осіб, що їх замінюють;

підвищення рівня знань і навичок спеціалістів державних, комунальних та неурядових організацій щодо особливостей надання послуг цільовій аудиторії;

участь у розробці і адвокація змін до нормативно-правової бази.

Яка допомога надається:

одноразова грошова допомога;

допомога в проходженні реабілітації в найкращих закладах України;

допомога з ліками та засобами реабілітації;

допомога в проходженні медичного обстеження;

індивідуальна психологічна та логопедична допомога;

індивідуальні онлайн заняття зі шкільної програми

гуманітарна допомога;

юридична допомога: консультації, супровід в оформленні інвалідності, соціальних виплат, та інших спеціальних статусів;

інші послуги відповідно до потреб дітей і сімей.

Хто може отримати допомогу

Проєкт охоплює всю територію України. Допомогу можуть отримати сім’ї дітей, які перебувають на території України або за її межами.

Грошова допомога дітям, постраждалим від війни: який розмір виплати

Одноразова грошова допомога виплачується на кожну дитину, яка отримала поранення (ушкодження здоров’я, отримане від вибухових речовин, боєприпасів і військового озброєння) внаслідок російського вторгнення в Україну, та становить 11 000 гривень.

Які документи потрібні для отримання допомоги?

Паспорт законного представника дитини

Ідентифікаційний код законного представника дитини

Свідоцтво про народження/або паспорт дитини, яка отримала пораненням чи інше ушкодження здоров’я внаслідок російського вторгнення в Україну

Ідентифікаційний код дитини, яка отримала пораненням чи інше ушкодження здоров’я внаслідок російського вторгнення в Україну (за наявністю)

Реквізити картки заявника (номер IBAN)

Медична виписка дитини, яка отримала пораненням внаслідок російського вторгнення в Україну

Довідка від Національної поліції або витяг про внесення випадку до Єдиного реєстру досудових розслідувань (за наявністю)

Важливо: для підтвердження факту поранення необхідно буде представити медичну виписку та довідку від Національної поліції або витяг про внесення випадку до Єдиного реєстру досудових розслідувань (за наявністю)

Для реєстрації на отримання допомоги, будь ласка, заповніть форму за цим посиланням: Заява для отримання благодійної допомоги від МБО БФ “СОС Дитячі Містечка Україна”

За більш детальною інформацією звертайтесь за телефоном +380 95 790 14 16

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