Зимова грошова допомога для родин з дітьми на прифронтових територіях – що про це відомо

Зимова грошова допомога для родин з дітьми на прифронтових територіях надається міжнародною організацією ЮНІСЕФ вже третій рік поспіль. В цьому році вона має два види. Розповідаємо про це детальніше.

Програма гуманітарних грошових виплат ЮНІСЕФ в Україні надає багатоцільову грошову допомогу вразливим родинам із дітьми, які потерпають від війни та потребують фінансової підтримки для задоволення базових потреб.

Зимова грошова допомога для родин з дітьми на прифронтових територіях: які є види

У 2024 році ЮНІСЕФ реалізує дві програми грошових виплат: програму багатоцільової грошової допомоги для підтримки вразливих домогосподарств із дітьми для задоволення їхніх основних потреб та програму грошових виплат на підготовку до зими для підтримки домогосподарств із дітьми у зимовий період. Обидві програми реалізуються у партнерстві та за підтримки Уряду України, а саме Міністерства соціальної політики та Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Багатоцільова програма грошової допомоги ЮНІСЕФ

Багатоцільова програма грошової допомоги ЮНІСЕФ 2024 року спрямована на надання грошової допомоги вразливим домогосподарствам із дітьми у Харківській, Сумській та Донецькій областях, де тривають бойові дії та вимушена евакуація. Домогосподарства, які мають право на отримання допомоги, виявляють та реєструють партнери ЮНІСЕФ у співпраці з місцевими органами влади та Міністерством соціальної політики. Кожен член домогосподарства має право на допомогу в розмірі 10 800 гривень, якої має вистачити на задоволення базових потреб у зимовий період (протягом трьох місяців). У кожному домогосподарстві можуть отримувати допомогу максимум п’ять осіб (при цьому максимум двоє з них можуть бути дорослими).

Програма грошових виплат на підготовку до зими для підтримки домогосподарств із дітьми у зимовий період

У межах програми грошової допомоги для підготовки до зими 2024 року ЮНІСЕФ разом із партнерами-виконавцями та місцевими органами влади працює над виявленням вразливих домогосподарств з дітьми, які проживають у селищах і містечках менш ніж за 30 км від фронту у Дніпропетровській, Донецькій, Харківській, Херсонській, Сумській та Запорізькій областях.

Виявлені вразливі сімʼї реєструють, щоб оцінити їхні потреби на зиму. Оцінка потреб розпочалася у червні і, за попередніми розрахунками, триватиме до кінця жовтня. На основі цих індивідуальних оцінок потреб ЮНІСЕФ надасть визначеним домогосподарствам (незалежно від їхнього розміру) грошову допомогу на підготовку до зими у розмірі 21 800 грн, що, за підрахунками, має покрити піврічні потреби домогосподарств на зимовий період, в тому числі потреби на опалення.

Перелік громад, де надаватимуть цей вид допомоги

Відповідною допомогою планується охопити 60 тисяч осіб із числа вразливих категорій громадян, включаючи 15,5 тисяч дітей, у таких громадах шести прифронтових областей:

Сумська область: Білопільська, Хотінська, Миропільська, Краснопільська, Зноб-Новгородська, Дружбівська, Ямпільська, Глухівська, Свеська, Есманська, Новослобідська, Юнаківська, Ворожбянська, Шалигинська, Путивльська громади.

Харківська область: Богодухівська, Борівська, Дергачівська, Кіндрашівська, Куп’янська, Курилівська, Малоданилівська, Оскільська, Старосалтівська, Циркунівська, Великобурлуцька, Вільхівська, Вільхуватська, Вовчанська, Золочівська громади.

Донецька область: Покровська, Мирноградська, Костянтинівська, Святогірська, Краматорська, Слов’янська, Дружківська, Курахівська, Новогродівська, Миколаївська громади.

Дніпропетровська область: Марганецька й Нікопольська громади.

Запорізька область: Комишуваська та Микільська громади.

Херсонська область: Нововоронцовська й Херсонська громади.

Виплати вже розпочалися

20 вересня у Мінреінтеграції повідомили, що мешканці прифронтової Сумщини почали отримувати зимові виплати від ЮНІСЕФ

Цього тижня здійснено виплати понад 2 тисячам домогосподарств Сумської області, які перебувають у 30-кілометровій зоні від лінії зіткнення. Таким чином більш ніж 2,5 тисячі дітей із вразливих сімей будуть забезпечені всім необхідним напередодні зимового періоду.

Крім того, збільшено загальну кількість осіб на прифронтових територіях із 60 до 100 тисяч, яких планується охопити допомогою в межах підготовки до зими 2024/2025.

А 4 вересня у Мінреінтеграції повідомляли, що зазначений вид виплат почали отримувати домогосподарства Дніпропетровської, Донецької та Харківської областей.

ЮНІСЕФ вірить, що родини в цей скрутний час будуть використовувати кошти з максимальною користю для себе та своїх дітей. В майбутньому з вами можуть сконтактувати телефоном і попросити про відгук щодо ефективності наданої підтримки, – йдеться у повідомленні на офіційному сайті міжнародної організації

Контакти ЮНІСЕФ

Аби задати питання щодо допомоги, можна звернутися на гарячу лінію ЮНІСЕФ за номером 0 800 600 017. Графік роботи: понеділок-п’ятниця з 8:00 до 20:00, субота з 9:00 до 18:00, неділя — вихідний. Усі дзвінки безкоштовні.

Як надавалася допомога від ЮНІСЕФ у минулих роках

У 2022 році ЮНІСЕФ у партнерстві з Міністерством соціальної політики надав багатоцільову грошову допомогу 220 000 домогосподарств, охопивши близько 1 050 000 осіб, у тому числі 650 000 дітей. Програма 2022 року була спрямована на підтримку родин із трьома і більше дітьми та родин із дітьми з інвалідністю. Кандидати на грошову допомогу могли самостійно подати заявку на онлайн-порталі. Загалом, заявки на отримання допомоги подали понад півмільйона домогосподарств (і близько двох мільйонів людей), які мали право на допомогу. Ця програма стала найбільшим гуманітарним реагуванням ЮНІСЕФ з огляду на загальний розмір здійснених виплат за один рік.

У 2023 році, у зв’язку зі зміною контексту війни та фінансовими обмеженнями, фокус програми багатоцільової грошової допомоги ЮНІСЕФ змістився на надання грошової допомоги родинам із дітьми на нещодавно звільнених та прифронтових територіях на сході та півдні України. Домогосподарства були виявлені та зареєстровані ЮНІСЕФ у співпраці з місцевими органами влади та партнерами-виконавцями. Окрім того, у співпраці з Міністерством соціальної політики ЮНІСЕФ розпочав програму грошової допомоги з підготовки до зими для малозабезпечених сімей з трьома і більше дітьми або дітьми з інвалідністю у визначених районах України, де частіше можуть виникати складнощі, пов’язані з проходженням зимового періоду, щоб вразливі родини з цих регіонів змогли задовольнити свої потреби взимку. Загалом у 2023 році ЮНІСЕФ надав грошову допомогу 62 000 домогосподарств, охопивши 220 000 осіб, зокрема 113 000 дітей.

Програми грошової допомоги ЮНІСЕФ в Україні у 2022-2024 р р. стали можливими завдяки щедрим фінансовим внескам, наданим Європейським Союзом, урядами Німеччини, Італії, Португалії, Норвегії, Швеції, Великої Британії та Сполучених Штатів Америки, Центральним фондом ООН з реагування на надзвичайні ситуації, а також внескам від представників приватного сектору, корпорацій та фондів, залучених, зокрема, завдяки сприянню національних комітетів ЮНІСЕФ.

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