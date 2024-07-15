Як повідомлялося раніше, в Україні провели соціологічне опитування, і одне з питань було про ухилення від мобілізації.

Результати опитування, проведеного Центром Разумкова з 20 до 28 червня 2024 року на замовлення Zn.ua, продемонстрували, що ухилення від мобілізації стає нормою для суспільства. Аж 46,1 відсотка опитаних громадян вважають, що бути ухилянтом під час війни не соромно. Це дуже поганий і тривожний показник.

Проаналізувати, чому так відбувається в українському суспільстві, спробували Texty.org, передають «Новини України – НСН».

Чому ухилення від мобілізації стає для суспільства нормою

Журналісти Texty.org кажуть, що у червні вони публікували переклад лекції та дискусії в Гарварді “Етика військової служби. Чи є військовий власником самого себе”, де викладені філософські основи військової служби.

Зокрема, там йшлося про ідеї, сформовані англійським філософом Джоном Локом. Ось відповідний уривок з матеріалу:

“На думку Лока, важливо, щоб політичний або військовий орган влади не був свавільним.

Згода для Джона Лока — це дуже потужна річ. Не та згода, яку індивід дає на сплату якогось податку чи військовий наказ, а згода підкорятися уряду та рішенням більшості. Саме вона має значення.

Це порушує питання про згоду. Чому згода є таким потужним моральним інструментом для створення політичної влади та обов’язку підкорятися?”

Отже, на думку редакції Texty.org.ua, нормалізація ухилення від служби у війську — це пряма відповідь суспільства на свавілля, яке відбувається при мобілізації бусіками і на блок-постах.

Тому, вважають автори матеріалу, насамперед потрібно звинувачувати не співгромадян, а владу, яка настільки паралізована непрофесійністю, що не змогла дотриматися базового принципу застосування примусу: застосовувати його чітко до вимог закону аби зберегти згоду більшості на його застосування. Не було б свавілля – не було б позитивного ставлення до ухилянтів.

Поки не стало гірше потрібно терміново міняти практики: запровадити зрозуміліий принцип, хто коли піде служити, щоб люди бачили перспективу свого життя і можливої служби, принаймні у межах 6 місяців. І терміново припинити “бусифікацію” і перевірки власних громадян на блок-постах, – йдеться у матеріалі

Нагадаємо: Суспільний договір вічної війни потрібен Україні – голова Українського інституту національної пам’яті

Ще новини України: Росія готує ядерний удар по заходу України? Що кажуть експерти