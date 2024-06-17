Легітимність, рейтинг і довіра до Зеленського – цифри опитування змінилися

Більшість українців не піддають сумніву легітимність президента України Володимира Зеленського. 70% опитаних вважають, що він має залишатися на посаді до завершення воєнного стану.

Такими є результати соцопитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), проведеного в межах проєкту MOBILISE.

Там кажуть, що залежно від регіону так вважають від 65 до 74% респондентів — тобто переважна більшість українців. Водночас не згодними з тим, що Зеленський має залишатися президентом, виявилися 22% опитаних українців.

Крім того, соціологи з’ясували, що більшість українців (56%) скоріше або повністю схвалюють діяльність Зеленського на посаді президента України. Рейтинг його схвалення впав, якщо порівняти з попереднім опитуванням у вересні 2023 року, коли діяльність Зеленського схвалювали 77% українців. Водночас тих, хто скоріше або повністю не схвалюють його діяльність, виявилося 37%.

Також результати опитування засвідчили тенденцію до зниження частки тих, хто ставиться до Зеленського із захопленням (з 33% у липні 2022 року до 8% зараз). Нині більшість українців (69%) мають нейтрально-позитивне ставлення до нього із більш вираженою нейтральністю та стриманістю.

Про опитування та його методологію

У межах проєкту MOBILISE КМІС мав на меті зрозуміти детермінанти мобілізації у її ширшому розумінні (як політичної мобілізації суспільства, а не лише військового призову) в Україні та за кордоном за допомогою багатохвильового, національно репрезентативного панельного дослідження.

Для цього провели серію опитувань, зокрема, одне з опитувань було проведене протягом 26 травня — 1 червня методом телефонних інтерв’ю. Під час нього опитали 2011 дорослих мешканців підконтрольних уряду України територій.

Легітимність Зеленського

Конституція України зазначає, що президента обирають на 5 років. Тому повноваження Володимира Зеленського мали б закінчитися 20 травня 2024 року. А втім, Конституція забороняє проведення будь-яких виборів під час дії воєнного стану (а також — вносити зміни в Конституцію).

Сам президент Володимир Зеленський заявив, що хотів би, щоб президентські вибори 2024 року відбулися за планом. Однак, за його словами, організувати вибори в умовах бойових дій складно, а також це суперечить законодавству.

Зеленський наголосив, що термін його президентських повноважень не завершився, адже в країні діє воєнний стан і його каденція триває. У Європейському Союзі також запевнили, що не мають сумнівів щодо легітимності Зеленського.

Раніше “Новини України – НСН” писали: Скільки українців готові терпіти війну заради вступу до НАТО – результати опитування