Скільки українців готові терпіти війну заради вступу до НАТО – результати опитування

Тільки 20% українців готові відмовитись від членства України в НАТО для завершення війни. Інші 80% готові терпіти війну, якщо це допоможе Україні стати членом НАТО.

Такий результати громадського опитування оприлюднив в ефірі “Еспресо” виконавчий директор Київського міжнародного інституту соціології Антон Грушецький.

За словами Грушецького, близько 80% українців підтримують вступ України до НАТО. Причому вони готові, щоб у країні продовжувалась війна, якщо це потрібно буде для того, щоб нас прийняли до Альянсу.

Ще більше українців підтримують вступ нашої країни до ЄС. Опитування виявило, що питома вага таких громадян становить 90%.

“Ця цифра доволі стабільна за останні декілька років. Українці стають більш критичними до цих інституцій, але не відмовляються від цієї мети, розуміючи що тільки НАТО і ЄС є безпечним майбутнім для нас і наших дітей”, – каже Грушецький.

Терпіти війну заради вступу до НАТО

Водночас соціолог додав, що українці не бачать на сьогодні жодної іншої дієвої гарантії безпеки, крім членства країни у Північноатлантичному альянсі. Водночас угоди, які можуть бути укладені в результаті якихось політичних домовленостей, не можуть гарантувати тривалого і стабільного миру та безпеки. На жаль, українці вже мали змогу переконатись у “дієвості” підписаних угод і меморандумів.

“На жаль, є два неприємних досвіди. Перший – Будапештський меморандум. Українці це пам’ятають і зараз згадують. Хоча за опитуванням у 1990-х роках, українці загалом нормально ставилися до ядерного роззброєння України на той момент. Другий момент – це Мінські домовленості. Люди пам’ятають, що де-факто Україна відмовилася від частини територій, відклала на майбутнє їх визволення в обмін на припинення війни. Ми отримали вторгнення і ще більше жертв і руйнацій”, – наголосив він

Щоправда, зауваження щодо Мінських угод не таке вже й беззаперечне. Адже, за зізнанням топових українських політиків, вони також підписували ці угоди, не маючи наміру їх виконувати.

Раніше “Новини України – НСН” писали: Свобода чи традиційні цінності: що обрали 82% українців?