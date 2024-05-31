Свобода чи традиційні цінності: що обрали 82% українців?

Що дорожче: свобода чи традиційні цінності? Відповідь на це питання дали українці.

Було проведене відповідне опитування, передають Новини України – НСН.

Свобода чи традиційні цінності?

Проведене опитування компанією Active Group виявило, що значна більшість українців, а саме 82,3%, вважають свободу більш значущою, ніж традиційні цінності. Лише кожен десятий респондент висловив переконання, що традиційні цінності є важливішими.

В умовах сучасних суспільних змін, українці все частіше обирають свободу як основу свого життєвого устрою, згідно з дослідженням, проведеним компанією Active Group. Опитування показало, що 82,3% учасників опиту оприлюднили свою перевагу свободі над традиційними цінностями, причому 58,1% з них заявили про це без будь-яких застережень.

Хоча залишається 10,2% українців, які віддають перевагу традиційним цінностям перед свободою, ця цифра свідчить про міноритарний вибір у контексті загальнонаціональних уподобань. Зокрема, 3,7% опитаних висловились рішуче на користь традицій.

Опитування також зачіпало питання про декриміналізацію порноіндустрії в Україні. Тут громадська думка розділилась: 44,2% респондентів виступили проти цього, включно з 26,6%, які категорично проти, тоді як 39,8% підтримали б ідею декриміналізації. Ще 16,1% не змогли визначитися з відповіддю.

Ці результати наголошують на тенденції до збереження свободи як вищої цінності, що, можливо, відображає зміну культурних вподобань та орієнтирів у сучасному українському суспільстві.

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