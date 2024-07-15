Як українці ставляться до переговорів з Росією і до ухилянтів – результати опитування

Оприлюднено результати опитування, що показали, як українці ставляться до переговорів з Росією і до ухилянтів.

Опитування провів Центр Разумкова на замовлення ZN.UA з 20 по 28 червня цього року, передають “Новини України – НСН“.

Як українці ставляться до переговорів з Росією

44% мешканців тилової України є переконаними, що час для початку офіційних переговорів між Україною та росією настав. 35% вважають, що це не так, а 21% – не визначилися.

Згідно з отриманими даними, 49% мешканців центральної України спокійно сприйматимуть інформацію про початок офіційних переговорів з рф. Найнижчий показник серед тих, хто готовий до них, на заході – 35%.

33% жителів східних регіонів є готовими до переговорів, 34% – проти, 32% – ще не визначилися.

Показовою є цифра на півдні України: там 60% мешканців переконані, що час для переговорів настав (це майже на 16% перевищує середній показник по Україні).

Водночас абсолютна більшість опитаних вважають, що заради припинення війни Україні не потрібно погоджуватися на умови путіна.

Зокрема, 83% українців не погодяться, аби українські війська виводили з адміністративних кордонів Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. 84% українців проти того, щоб ці області відійшли рф, як того вимагають у Кремлі.

Як українці ставляться до ухилянтів

Майже половина опитаних українців (46%) вважають, що ухилятися від служби в армії не соромно, 29% думають навпаки, свідчать результати соціологічного опитування, проведеного Центром Разумкова.

При цьому більше середнього в Україні вважають, що бути ухилянтом не соромно, на півдні країни (60%) і заході (48%).

У віковому розрізі 37% літніх людей (60+) вважають, що під час війни бути ухилянтом соромно. Найбільше тих, кому не соромно, у вікових категоріях 18-29 років (50%) і 50-59 років – 52%.

Центр Разумкова опитав 2027 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

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