Окупанти готують нові удари по енергосистемі України. Про це заявляє українська розвідка, передає НСН. Росіяни знову спробують знищити українську енергосистему. Зараз вони розвідують її стан.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький в інтерв’ю телеканалу «Ми ― Україна».

Ми відслідковуємо всі питання, які стосуються розвідки наших енергетичних об’єктів з боку рф. Вони розпочали таку роботу, ― сказав представник ГУР МО України

За словами Вадима Скібіцького, ворог використовує різні види розвідки, в тому числі й космічну, а мета таких дій росіян – з’ясувати стан української енергетики та визначити ті критичні об’єкти, які загалом впливають на енергосистему нашої держави.

Про те, що наступного опалювального сезону знов слід очікувати ракетних атак по об’єктах енергосистеми України, заявляв раніше і міністр енергетики Герман Галущенко.

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