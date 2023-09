Удар по ринку в Костянтинівці: в СБУ прокоментували маніпулятивну статтю The New York Times

В СБУ прокоментували маніпулятивну статтю The New York Times, де зазначається, що удар по ринку в Костянтинівці здійснила нібито Україна.

За даними слідства, яке веде Служба безпеки України, 6 вересня 2023 року по ринку у Костянтинівці на Донеччині російські окупанти вдарили з С-300. Про це пресслужба СБУ сказала в коментарі Українській Правді, передає НСН.

“СБУ розслідує черговий воєнний злочин РФ, який стосується обстрілу росіянами ринку у Костянтинівці 6 вересня цього року. Розслідування здійснюється за 438 статтею Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни). За даними слідства, ворог ударив по даному цивільному об’єкту із комплексу С-300. Про це свідчать, зокрема, ідентифіковані уламки ракети, вилучені на місці трагедії, – сказано у повідомленні

Так спецслужба прокоментувала появу інформації видання The New York Times про те, що удар по Костянтинівці 6 вересня був “трагічним нещасним випадком”, до якого призвело падіння української ракети, а не російський обстріл.

Що пише The New York Times про удар по ринку в Костянтинівці

Сьогодні вийшла досить маніпулятивна стаття в The New York Times, де йдеться про те, що на Костянтинівку впала українська ракета. До речі, її автором є Thomas Gibbons-Neff, який неодноразово був помічений у просуванні російських наративів. І це вже четвертий матеріал журналіста у The New York Times, де він намагається дискредитувати Україну та нашу армію.

Раніше він писав, зокрема, що Україна використовує касетні боєприпаси у населених пунктах, заявляв, що наші військові торгують танками та артилерією, а також звинувачував у марнотратстві американських волонтерів, які допомагають Україні.

Цього журналіста вже двічі позбавляли прес-карт ЗСУ за порушення правил роботи в районах бойових дій.

