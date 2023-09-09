Меморіал: вбиті росією. Багір Посунько, 18 років, Костянтинівка, вересень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Багір Посунько

18-річний Багір Просунко загинув 6 вересня 2023 року в Костянтинівці на Донеччині. Того дня російська армія обстріляла центр міста, зокрема влучила у ринок. Загинуло 16 людей.

Багір працював на ринку – продавав квас, лимонад. Мама виховувала його одна. Він старався з усім їй допомагати. Для додаткового заробітку також встановлював вікна.

Багір був випускником загальноосвітньої школи №11 у Костянтинівці. Незадовго до загибелі завершив курси водіння.

Юнака пригадують допитливим, привітним, життєрадісним.

«Ми ніколи не могли подумати, що саме він опиниться в такій ситуації і саме його забере ця страшна війна. Він так завжди мріяв про своє майбутнє… Тепер нашій родині потрібен лише час, який зможе вилікувати», – сказала племінниця мами Багіра, Юлія Оношко

У Багіра Просунка залишилися мама, старший брат, трирічна сестричка та інші рідні.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

Інші трагічні історії тут: https://nikopolnews.net/tag/memorial/