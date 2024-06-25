Тищенку повідомили про підозру і провели обшуки – ось що у нього знайшли (фото)

Миколі Тищенку повідомили про підозру через напад на ексвійськового у Дніпрі. У народного депутата провели обшуки.
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Тищенку повідомили про підозру
За матеріалами ДБР генпрокурор повідомив про підозру народному депутату Миколі Тищенку за напад на колишнього військовослужбовця у Дніпрі.
Про це повідомила пресслужба Бюро вранці 25 червня.
20 червня у Дніпрі група осіб за вказівкою народного депутата України протиправно позбавила волі потерпілого – колишнього військовослужбовця ЗСУ. Його утримували протягом певного часу та завдали тілесні ушкодження. Слідство встановило, що це було зроблено за попередньою змовою групою осіб та із застосуванням фізичної сили та спецзасобів, — йдеться у повідомленні
Тищенку повідомили про підозру за фактом незаконного позбавлення волі потерпілого (ч. 2 ст. 146 КК України).
Ось що знайшли у Тищенка
Під час обшуків Микола Тищенко навіщось розгатив свій телефон. Відповідне відео публікують у мережі
На світлинах, оприлюднених ДБР, видно, що вдома у Тищенка виявили дуже багато іноземної валюти А також коштовні годинники.
Годинник Audemars Piguet Royal Oak Offshore знайдений у Тищенко вартує 40-50 тис доларів.
Поліцейського звільнили
Нагадаємо, раніше стало відомо, що поліція Києва звільнила свого співробітника, який фігурував у сутичці між народним депутатом Миколою Тищенком та колишнім військовим Дмитром Павловим.
Про це повідомляло «Суспільне» з посиланням на заступницю начальника відділу комунікацій головного управління Нацполіції міста Києва Анну Страшок.
Ще раніше поліція Києва в коментарі hromadske підтвердила, що її працівник брав участь в інциденті. Там пояснили, що їхній співробітник 20 червня перебував у Дніпрі у відрядженні, де брав участь у проведенні слідчих дій.
У поліції наголошували, що ці слідчі дії не стосувалися «активістів та публічних осіб, які перебували в тому самому місці та були учасниками інциденту».
Коли слідчі дії завершилися, поліціянт вийшов на вулицю та став свідком конфліктних ситуацій між громадянами. Як кажуть у поліції, він втрутився в конфлікт на прохання чоловіка, який розповів йому, що в його знайомої відібрали телефон.
Також повідомлялося, що поліція розпочала службове розслідування для встановлення правомірності дій свого працівника.
Що передувало
20 червня у Дніпрі охоронці Тищенка напали на колишнього військового Дмитра «Сина» Павлова. Нардеп стверджував, що приїхав боротися у місто із шахрайськими колцентрами, а ексвійськовий нібито перешкоджав цим діям і напав на поліцейських. Однак на відео цього не видно, натомість на камеру зафіксували, як невідомі у балаклавах із супроводу депутата відірвали Павлова від візочка з дитиною та повалили на землю.
Товариші військового розповіли, що причиною конфлікту стало те, що чоловік поцікавився, чому місто пересуваються невідомі зі зброєю і без розпізнавальних знаків у супроводі Тищенка.
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