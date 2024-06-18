Підпали автівок військових у Дніпрі та Києві за участю підлітків: діяли на замовлення спецслужб РФ

Розслідуючи підпали автівок військових у Дніпрі та Києві за участю підлітків, правоохоронці з’ясували, що зловмисники діяли на замовлення російських спецслужб.

Підпали автівок військових у Дніпрі та Києві – що відомо

У Дніпрі діяла група з чотирьох осіб, серед яких були неповнолітні. А у Києві на злочин пішли жінка і її 14-рчний син. Про це повідомили правоохоронці, передають Новини України – НСН.

У Дніпрі діяла група з чотирьох осіб

Як повідомляють правоохоронці у Дніпрі поліцейські затримали групу осіб за підпал автомобіля військовослужбовців

16 червня суд обрав чотирьом фігурантам запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі.

Злочин стався вночі 10 червня біля станції техобслуговування у Дніпрі. За результатами комплексної роботи поліцейських та працівників Служби безпеки України в Дніпропетровській області зловмисників затримали у місті Дніпро. Ними виявилися четверо місцевих жителів віком від 17 до 21 року. З’ясувалося, що працівники спецслужб рф зв’язались із молодиками через соцмережі та за винагороду дали завдання підпалити автомобіль.

На підставі зібраних речових доказів була доведена причетність затриманих до злочину. Слідчі повідомили їм про підозру за ч. 2 ст. 194 ККУ. У результаті слідчих дій можлива перекваліфікація події.

У Києві автівки підпалили мама з сином

Мешканка Чернігівщини з сином знайшли «додатковий прибуток» через телеграм-канал та на замовлення російських спецслужб прибули до столиці для виконання завдання. Вдень вони відслідковували потрібний транспортний засіб, а вночі підпалили дві автівки. Родичів затримано одразу після скоєння злочину, їм загрожує до десяти років позбавленні волі.

Злочини із підпалом автівок відбулись упродовж декількох днів на території Шевченківського району столиці. Правоохоронці встановили, що внаслідок умисного підпалу пошкоджено два транспортних засоби, що належать військовим – Mercedes-Benz та Mitsubishi Pajero.

Очільник столичної поліції Дмитро Шумейко повідомив, що підозрюваними виявились 48-річна мешканка Чернігівської області разом із своїм 14-річним сином, які на замовлення російських спецслужб прибули до столиці:

Вказівку палити автомобілі ЗСУ спільники отримали через телеграм-канал. За це замовник пообіцяв їм грошову винагороду в обмін на підтверджуюче відео про виконане завдання. Для реалізації своїх злочинних намірів родичі прибули до Києва, оселившись в одному з хостелів. Вдень вони відслідковували «потрібні» їм автомобілі, а вночі за допомогою запалювальної суміші вчинили два підпали. За результатами оперативно-розшукових заходів ми викрили та затримали жінку у порядку статті 208 Кримінального процесуального Кодексу жінку, а її неповнолітнього сина помістили до Центру соціальної підтримки дітей та реабілітації дітей на час, допоки обом не оберуть запобіжні заходи

За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури слідчі оголосили матері та сину про підозру в умисному знищенні майна, вчиненому шляхом підпалу ( ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 194, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України). За скоєння зухвалого злочину зловмисникам загрожує до 10-ти років позбавлення волі.

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