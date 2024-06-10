У Києві чоловік виліз на поліцейське авто та вдарив правоохоронця — яке покарання йому загрожує

У Києві чоловік вдарив патрульного та виліз на капот службового поліцейського автомобіля. Порушнику повідомили про підозру.

У Києві чоловік заліз на капот службового автомобіля та вдарив працівника поліції, коли правоохоронці намагалися його затримати.

Про це повідомила Київська міська прокуратура, передають Новини України – НСН.

Повідомляється, що близько 5-ї години ранку, під час комендантської години у столиці, чоловік намагався потрапити до одного з готелів у Подільському районі. Він поводився агресивно, тому працівники готелю натиснули на тривожну кнопку виклику поліції.

Надалі чоловік проявляв агресію вже до правоохоронців — розмахував руками та нецензурно висловлювався. Також він пошкодив службове авто поліції, коли виліз на капот автівки. Після цього чоловік завдав удару в обличчя поліціянтові, внаслідок чого той впав.

Слідчі оголосили 40-річному чоловіку підозру в умисному заподіянні працівнику поліції тілесних ушкоджень у зв’язку з виконанням ним службових обов’язків (ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України).

Йому загрожує до 5 років позбавлення волі.

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