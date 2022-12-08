Наскільки зростуть ціни на продукти через відключення світла — роз’яснення Мінекономіки

Через війну і економічну кризу, викликаною нею, в Україні у 2022 році сильно прискорилася інфляція. Восени ж додалися серйозні проблеми в енергетиці внаслідок ракетних атак росії. Тому, на жаль, ціни на продукти знову зростуть. Наскільки подорожчають продовольчі товари і як це пов’язано з відключеннями світла, розповіли в Мінекономіки, передає НСН.

Внаслідок масованих ракетних ударів в Україні пошкоджено багато об’єктів енергетичної інфраструктури. Щоб уникнути розбалансування енергосистеми, спеціалісти застосовують графіки погодинних та аварійних відключень електроенергії. Відключення світла відображаються на цінах на продовольчі товари — багато продуктів харчування вимагають спеціальних умов зберігання, а вони, у свою чергу, залежать від електроенергії.

Перший заступник міністра аграрної політики Тарас Висоцький в ефірі телемарафону розповів, що внаслідок відключень світла виростуть ціни на продукти харчування.

За його словами, якщо ситуація в енергетиці зберігатиметься на нинішньому рівні, то ціни виростуть від 3% до 5% у залежності від типу продукції. Висоцький наголосив, що усе залежить від того, як часто вимикатимуть світло і скільки бізнесу доведеться використовувати альтернативні джерела електроенергії, які є дорожчими у порівнянні із традиційними. Тарас Висоцький говорить, що якщо ситуація не погіршуватиметься, то суттєвого здорожчання не буде.

Також заступник міністра розповів, що продовольча криза Україні не загрожує. В Україні вирощують набагато більше зернових та олійних культур, а також продуктів їх переробки, ніж потрібно для потреб нашої країни. У попередні роки велика кількість цієї продукції відправлялася на експорт, а зараз її можуть направити на внутрішній ринок.

Ціни на продукти: що кажуть підприємці

Бізнес просить зауважити, що генератор, який рятує підприємців під час відключень світла – недешеве задоволення. Якщо за умови живлення від електромережі бізнес сплачує близько 5 грн за кВт, то на дизельному генераторі один кіловат обійдеться вп’ятеро дорожче – близько 25 грн.

Це позначиться на цінах, адже витрати на виробництво зростатимуть. Проте підприємці з прогнозами не поспішають: усе залежатиме від масштабів блекаутів.

Знеструмлення країни і бізнес: що відбувається зараз

10 жовтня енергосистема України зазнала першої масштабної атаки з боку росіян. Відтоді українцям довелося вчитися жити спершу в умовах планових відключень струму, а згодом – екстрених, коли світло відсутнє понад чотири години на добу.

Знеструмлення торкнулися й бізнесу: зачинилися магазини, аптеки та АЗС. Утім, бізнес швидко адаптується: купує генератори, термінали супутникового зв’язку, переглядає графіки та умови роботи. Це недешеві заходи, але вони дозволяють компаніям працювати незалежно від наявності світла.

У найбільшого українського продуктового ритейлера, мережі супермаркетів АТБ, генераторами забезпечені 87 магазинів. Це 7% від усіх крамниць мережі.

Генератора вистачає на понад шість годин автономної роботи. Без живлення магазини змушені зачинятися. Щоправда, в АТБ є 18 пересувних дизельних електростанцій. Їх направляють у магазини, де неможливо становити генератор.

Аби дедалі більше крамниць мережі могли працювати без світла, компанія виділила 400 млн грн на закупівлю ще 740 дизельних генераторів. Планується, що вони надійдуть до кінця грудня. АТБ також придбає 300 терміналів Starlink.

Схожі рішення запроваджує “Сільпо”. Генераторами забезпечені близько 50 супермаркетів мережі або 16%.

Ще 190 встановлять згодом. З генераторами магазини можуть працювати або повністю, або частково (холодильники та каси). Низка магазинів уже має термінали Starlink, їх кількість з часом зростатиме.

Генератори встановлюють й інші великі мережі. За даними Асоціації ритейлерів, супермаркети холдингу Retail Group (“Велмарт”, “Велика кишеня”) до середини грудня обладнають ними всі магазини. Мережа Metro з цим уже впоралася.

У “Сільпо” та АТБ зауважили, що через знеструмлення в магазинах трохи змінився асортимент. Там стало менше товарів, що швидко псуються: риби, молочної продукції та заморожених напівфабрикатів. У перспективі на асортимент торгових точок можуть вплинути наслідки відключень світла в товаровиробників.

Складна ситуація склалася на фермах, комплексах з вирощування великої рогатої худоби, птахофабриках. Це може позначитися на пропозиції м’яса, молока та яєць.

Постійні знеструмлення також впливають на овочевий напрямок. Узимку електроенергія використовується для зберігання продукції і для її вирощування в теплицях. “Крім фактора блекауту, є ще традиційне подорожчання взимку, коли на утримання культур ідуть додаткові витрати”, – пояснює Марчук.

До кінця зими, кажуть у Всеукраїнській аграрній раді, ціни можуть зрости на 15%.