Кому компенсуватимуть 50-75% вартості генератора

Кому з українців компенсуватимуть 50-75% вартості генератора і як повернути гроші, передає NNS.

Кому компенсуватимуть 75% вартості генератора

Об’єднання співвласників багатоквартирних будинків можуть купувати генератори для власних потреб на опалювальний сезон, а місцева влада компенсуватиме 75% від їхньої вартості.

За даними Київської міської ради, потрібно заповнити заяву та подати пакет документів до районних державних адміністрацій для отримання часткової компенсації витрат.

Зразок заяви на призначення компенсації:

У зв’язку з введенням воєнного стану в Україні було розроблено міську цільову програму задля забезпечення ОСББ незалежними приладами альтернативного живлення електроенергії, а також зниження фінансового навантаження на співвласників будинків, – зазначає депутат Київради Лілія Пашинна.

За її словами, рішення ухвалене для компенсації об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків грошей на купівлю генераторів у разі відключень електроенергії.

А кому повернуть 50%?

Львівська міська рада також повертатиме ОСББ, керівним компаніям та іншим виконавцям житлових послуг будинків коштів, там це буде 50% від вартості генераторів.

Про це 4 листопада заявив міський голова Андрій Садовий у фейсбуці.

“Деякі ОСББ у Львові вже придбали генератори і використали їх в роботі, коли не було світла. Ми хочемо, аби до критичних ситуацій були готові всі. Розуміємо, що для багатьох будинків придбати генератор є складно. Допоможемо”, – зазначив мер.

Тому міська рада прийняла окрему Програму часткової компенсації вартості закупівлі електрогенераторів для забезпечення потреб співвласників багатоквартирних будинків Львівської міської територіальної громади під час підготовки опалювального сезону 2022-2023 років.

Згідно з нею відшкодовуватимуть 50% коштів від ціни генератора, але не більше 30 тисяч гривень. Номінальна потужність має становити від 3 кВт.

На відшкодування можуть розраховувати ОСББ, керівні компанії, виконавці житлових послуг будинків, а також житлово-будівельні кооперативи Львова.

“Ви купуєте генератор, подаєте документи через ЦНАП або сервіс електронних звернень, а районна адміністрація поверне частину коштів”, – зазначив Садовий.

У пресслужбі ЛМР вказали: щоб стати учасником Програми, мешканці спільно з балансоутримувачем будинку – це ОСББ, компанії-управителі, виконавці житлових послуг будинків, а також ЖБК, спочатку мають оплатити купівлю електрогенератора через банк.

Далі, для отримання компенсації, подають через ЦНАП або сервіс електронних звернень на розгляд комісії пакет документів:

заяву встановленого зразка на часткову компенсацію вартості закупівлі електрогенератора;

копії платіжних документів (первинні документи, які підтверджують факт отримання електрогенератора та здійснення оплати за наданий товар);

копії документів із зазначенням технічних характеристик та серійного номера електрогенератора (або інше заводське маркування);

копія витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців юридичної особи, яка забезпечує утримання будинку;

документ, який підтверджує повноваження юридичної особи на управління спільним майном (копія договору чи витяг з протоколу).

Створена для цього комісія розгляне звернення, сформує та затвердить перелік учасників, які відповідають вимогам Програми, та скеровує протокол головним розпорядникам коштів – районним адміністраціям.

Україна скасувала податки на ввезення генераторів та акумуляторів – повний список обладнання