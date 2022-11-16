Як працюють Варус та АТБ під час відключення світла? Терористичні обстріли, які влаштовує російська армія по українській енергетичній інфраструктурі, змусили найбільші торгові мережі встановлювати автономне живлення магазинів та точок видачі.

Які з них наразі працюють навіть за відсутності енергопостачання з’ясував НВ Бізнес, передає NNS.

АТБ — 82 торгові точки

У найбільшій в Україні мережі супермаркетів АТБ наразі стаціонарними генераторами забезпечено 82 торгові точки, частина з них знаходиться у процесі підключення.

«Додатково працюють 18 генераторних пересувних станцій. Загалом компанія планує закупити 740 генераторів. Кошти вже виділено. Йде пошук, закупівля та доставка генераторів в Україну», повідомили в мережі.

Варус використовує мобільні генератори

У мережі VARUS частина магазинів (мережа не надала більш детальної інформації, — ред.), де найчастіше виникають проблеми з відключеннями, вже обладнана стаціонарними генераторами.

«Також VARUS використовує мобільні генератори, які переміщуються між магазинами за потреби, залежно від навантаження та потоку клієнтів в конкретні години», повідомили у компанії.

Сільпо — понад 50 супермаркетів

Понад 50 супермаркетів мережі Сільпо можуть продовжувати працювати під час загальних відключень електроенергії, повідомили у компанії.

Резервне живлення мають супермаркети є у 23 населених пунктах, переважно у столичному регіоні, Одесі та області.

«У наших планах забезпечити понад 100 супермаркетів Сільпо у 40 населених пунктах безперебійним джерелом живлення. У великих містах намагатимемося зробити так, щоб хоча б один Сільпо працював у мікрорайоні», повідомили у мережі.

З актуальною картою працюючих під час відключень магазинів можна ознайомитись за посиланням.

Rozetka — 30 точок видачі

Онлайн-ритейлер забезпечив уже понад 30 точок видачі обладнанням, що дозволяє працювати незалежно від наявності електропостачання.

«Одразу після початку системних відключень ми почали обладнувати наші магазини всім необхідним для автономної роботи. Компанія вже облаштувала більш ніж 30 точок видачі з автономним живленням у Києві, Харкові, Львові, Одесі, Бучі, Броварах, Борисполі, Ірпені, Обухові та Українці», розповів Владислав Чечоткін, співзасновник Rozetka.

Він додав, що за відключень електроенергії, зокрема, під час листопадових розпродажів на Чорну п’ятницю (з 21 по 27 листопада) фізичні точки онлайн-ритейлера працюватимуть за звичним графіком.

Повний перелік автономних точок видачі Rozetka можна знайти за посиланням, вони виділені зеленим кольором.

Джерело: НВ