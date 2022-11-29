Як підключити генератор до приватного будинку? Експерти розповіли правила автоматичного підключення та через трифазний вимикач.

Через ворожі ракетні атаки на інфраструктуру країни, українці масово скуповують генератори, щоб забезпечити електроживлення у разі блекауту.

Профільні служби попереджають, що генератори потрібно використовувати строго за інструкцією з урахуванням всіх заходів безпеки.

Ритейлер “Епіцентр” надав докладні інструкції щодо підключення та використання обладнання. Насамперед рекомендації стосуються українців, які збираються встановити генератори для приватного будинку, передає NNS.

Насамперед необхідно обрати місце для встановлення генератора – підійде вулиця (не ближче ніж 6 метрів до будівлі), але потрібно подбати про захист від снігу та дощу. Деякі виробники пропонують покупцям генератори з кожухом, що захищає не лише від опадів, але й від шуму. Або можна спорудити захисний контейнер з металевих листів, фальш- або сендвіч-панелей.

Також прилад можна розмістити у приміщенні, наприклад, у підвалі або, якщо дозволяє площа житла, у спеціальній генераторній кімнаті. Але в такому разі потрібно подбати про відведення вихлопних газів.

Як підключити генератор, залежить від його типу

Генератор з ручним стартером запускається за допомогою троса. Це зручно, якщо пристрій є невеликим, оскільки сила опору є маленькою. Такий прилад погано запускається на морозі – може знадобитися 5-6 посмикувань пускового троса.

Генератор з електростартером вимагає лише повороту ключа в замку запалювання.

Генератор з автоматичним запуском двигуна не вимагає участі, оскільки він починає працювати одразу після того, як у мережі зникає напруга.

Також різняться способи підключення установки. Наприклад, відключення генератора через трипозиційний вимикач – для цього потрібно окремо купувати рубильник. Трипозиційний вимикач має три положення живлення: від мережі, генератора та середнє – для відключення живлення. Це один із найбезпечніших варіантів підключення.

Як включити генератор після зникнення світла

переведіть трипозиційний рубильник в середнє положення;

заведіть генератор залежно від типу запуску двигуна;

вставте провід живлення в розетку на генераторі;

увімкніть автомат захисту на генераторі;

зачекайте 5-10 хвилин, доки двигун прогріється;

переведіть трипозиційний вимикач у живлення від генератора.

Після появи централізованого електроживлення необхідно вручну вимкнути генератор – перевести трипозиційний вимикач у положення живлення від мережі. Після цього – зняти навантаження з генератора та заглушити його.

При цьому найзручнішим є підключення генератора через автоматичне введення. У цьому разі запуск відбувається автоматично. Блок автоматичного введення резерву (ABP) можна придбати окремо. Його підключають до мережі живлення та генератора. Щойно повноцінна робота мережі припиняється, блок ABP автоматично приводить у роботу обладнання.

Які генератори підходять для приватних будинків найкраще

однофазні генератори з вихідною напругою 220 Вт – для будинків, де є лише заземлення та одна лінія живлення;

трифазні з напругою 380 Вт – для будинків з трьома лініями живлення та одним заземленням.

Водночас експерти зазначають, що сумарна потужність всіх підключених до генератора пристроїв повинна бути на 15% нижчою від заявленої потужності самого обладнання.

Джерело

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