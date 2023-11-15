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Тег:
Економіка

Озвучено нові ціни на платні номерні знаки  – уряд прийняв зміни

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Озвучено нові ціни на платні номерні знаки  – уряд прийняв зміни
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Уряд прийняв зміни і озвучив нові ціни на платні номерні знаки . Інформацію оприлюднили у МВС України 14 листопада 2023 року, передає НСН.

Нові ціни на платні номерні знаки

Озвучено нові ціни на платні номерні знаки  – уряд прийняв зміни

Номерні знаки на визначені цифрові комбінації для мопедів, причепів, мотоциклів встановлюються на рівні 2000 грн.

Зміни окремих платних знаків:

  • 0001, 0007 та 7777 – 80 000 грн.
  • чотири одинакові цифри (окрім 6666 та 7777) – 50 000 грн.
  • Комбінації цифр від 0002 до 0005, 0008 та 0009 – 50 000 грн.
  • Двох послідовних пар однакових цифр – 15 000 грн.
  • Послідовні цифри 0123 та 1234 – 15 000 грн.
  • Починаються з двох нулів, а наступні цифри не однакові – 10 000 грн.

Зменшена вартість платних знаків із цифрою «6»:

  • 0006 та 6666 – 10 000 грн.
  • Чотири цифри – двох послідовних пар однакових цифр, одна з яких 66 – 4000 грн.
  • Три цифри з яких 6 (підряд) – 4000 грн.

Вартість вказана без ПДВ, стосується автомобілів та автобусів.

«Наступний крок – доставка номерних знаків поштою та надання можливості субʼєктам господарювання виготовляти номерні знаки встановленого зразка» – зауважив заступник Міністра внутрішніх справ

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