Уряд прийняв зміни і озвучив нові ціни на платні номерні знаки . Інформацію оприлюднили у МВС України 14 листопада 2023 року, передає НСН.

Нові ціни на платні номерні знаки

Номерні знаки на визначені цифрові комбінації для мопедів, причепів, мотоциклів встановлюються на рівні 2000 грн.

Зміни окремих платних знаків:

0001, 0007 та 7777 – 80 000 грн.

чотири одинакові цифри (окрім 6666 та 7777) – 50 000 грн.

Комбінації цифр від 0002 до 0005, 0008 та 0009 – 50 000 грн.

Двох послідовних пар однакових цифр – 15 000 грн.

Послідовні цифри 0123 та 1234 – 15 000 грн.

Починаються з двох нулів, а наступні цифри не однакові – 10 000 грн.

Зменшена вартість платних знаків із цифрою «6»:

0006 та 6666 – 10 000 грн.

Чотири цифри – двох послідовних пар однакових цифр, одна з яких 66 – 4000 грн.

Три цифри з яких 6 (підряд) – 4000 грн.

Вартість вказана без ПДВ, стосується автомобілів та автобусів.

«Наступний крок – доставка номерних знаків поштою та надання можливості субʼєктам господарювання виготовляти номерні знаки встановленого зразка» – зауважив заступник Міністра внутрішніх справ

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