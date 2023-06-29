Українці назвали пріоритетні цілі держави після війни – і це вже не дороги

Українці назвали пріоритетні цілі, яких має досягти наша держава після війни. І це вже не хороші дороги, які у всі часи раніше були серед найпопулярніших запитів українського суспільства і вимог до кандидатів на виборах.

Згідно з результатами опитування, проведеного на замовлення Національної платформи стійкості та згуртованості, основні пріоритети тепер – безпека і захист, передає НСН, посилаючись на офіційний сайт платформи.

Оцінки найбільш пріоритетних напрямків розвитку країни після війни показали, що безпековий фактор та соціальний захист є домінуючими.

77% опитаних українців визначили, що пріоритетом розвитку після війни в Україні має бути розвиток військової промисловості, укріплення кордонів та реформування армії.

70% вважають пріоритетом зростання зарплат і пенсій, доступність медицини, матеріальну допомогу малозабезпеченим.

Інновації в державі (нові технології, енергозбереження, науку та освіту) пріоритетом вважають 44% опитаних.

Що стосується сфер економіки, то медицина (50%), військова промисловість (46%), будівництво (43%), сільське господарство (38%) та освіта і наука (34%) – ось ці сфери, на думку респондентів, повинні розвиватися в першу чергу після війни в Україні. 23% вважають, що пріоритетом розвитку має бути важка промисловість і металургія, 15% – IT сфера.

Хто допоможе відновити країну після війни?

Молодь (50%) та військові і ветерани (46%) – категорії населення, які на думку більшості респондентів найбільше сприятимуть ефективному розвитку українського суспільства у майбутньому.

30% опитаних вважають, що це повинні бути вчені, інноватори, 26% – волонтери, 25% – підприємці малого та середнього бізнесу, 16% – громадські діячі, по 13% – політики або керівники великого бізнесу, підприємств.

По 8% вважають такими представників місцевої влади, або священнослужителів, 6% – журналістів, блогерів.

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