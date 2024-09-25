Третю добу поспіль Запоріжжя під російськими бомбами: чому КАБи почали долітати до міста

Третю добу поспіль Запоріжжя під російськими бомбами. У місті багато руйнувань, є загиблі і поранені. Терористичні атаки ворог здійснює у вечірній час доби, коли мешканці знаходяться у своїх будинках, готуються до сну або вже сплять. Росіяни б’ють по багатоповерхівкам і приватному сектору. КАБи вже падали, як на середмістя обласного центру, так і на його околиці.

Ввечері 24 вересня Запоріжжя знову було під російськими бомбами

Про наслідки чергової атаки повідомили у Запорізькій ОВА., передають “Новини України – НСН”

У Комунарському районі міста внаслідок російської атаки зруйновані приватні будинки. Семеро людей поранені, троє з них у лікарні.

24 вересня після 21:00 окупаційна армія завдала серію авіаударів по місту Запоріжжя.

У ході ліквідації наслідків з-під завалів врятовано одного чоловіка. Станом на 23:55 пошукові та аварійно-рятувальні роботи були завершено. Всього до ліквідації залучались 35 рятувальників та 8 одиниць техніки від ГУ ДСНС.

На місці подій працювали поліцейські, вибухотехніки, волонтери Загону швидкого реагування Товариства Червоного Хреста України та інші профільні служби міста.

Фото наслідків крайньої атаки на Запоріжжя

Що було раніше

22 вересня ввечері окупанти запустили по місту щонайменше шість керованих авіабомб. Вибухами було пошкоджено цивільну інфраструктуру та житлові будинки. Внаслідок російського терористичного акту десятки людей отримали поранення, серед них були діти.

23 вересня також ввечері окупанти знову атакували місто КАБами. На цей раз вони запустили по місту вже вісім авіабомб з двох бортів тактичної авіації. Внаслідок удару було пошкоджено інфраструктурний об’єкт та житлові будинки, одна людина загинула.

Чому КАБи почали долітати до Запоріжжя

Раніше місто Запоріжжя не було атаковане бомбами. Чому це відбувається зараз?

Російські окупанти значно вдосконалили керовані авіабомби з моменту їх перших застосувань. Якщо раніше КАБи могли летіти максимум на кілька десятків кілометрів, то зараз завдяки покращенню УМПК – спеціальних комплексів оснащення, які перетворюють звичайні бомби на плануючі та керовані – КАБи можуть долати відстань до 100-120 кілометрів.

Окрім того, аналітики видання Defence Express припускають, що окупанти використали проти Запоріжжя авіабомби ФАБ-500Т, які раніше вважалися дуже рідкісними. Розроблена ще за радянських часів для літаків МіГ-25РБ, авіабомба ФАБ-500Т розвиває швидкість до 3000 км/год та може летіти на відстань до 40 км навіть без УМПК, який “додає” авіабомбі ще до 100 км дальності.

На цей момент можемо лише припустити, що використання рідкісних ФАБ-500Т “у зв’язці” з модулями УМПК дає рашистам дальність застосування значно більшу за 70 кілометрів, що вважається стандартним показником дальності польоту ворожих керованих авіабомб, – пише Defence Express, зазначаючи, що активне використання таких бомб може свідчити про те, що окупантам вдалося відновити припинене за часів СРСР виробництво

Таким чином, якщо раніше росіяни не могли бомбардувати Запоріжжя КАБами, оскільки літаки неминуче ризикували бути збитими, зараз вони здатні безкарно розстрілювати місто важкими авіабомбами.

Чи можна протидіяти бомбардуванням Запоріжжя

Протидія російському терору з КАБами цілком можлива. Для цього потрібні системи протиповітряної оборони з ракетами PAC-3 (дальність ураження літаків до 180 км), або дешевшими ракетами PAC-2 (дальність ураження літаків до 160 км). Окупанти зазвичай запускають КАБи з двох районів:

район тимчасово окупованого Молочанська Запорізької області (~79 км до Запоріжжя);

район тимчасово окупованого Токмака Запорізької області (~78 км до Запоріжжя);

Таким чином, розміщення систем ППО Patriot в районі Запоріжжя дозволить ефективно протидіяти спробам російських окупантів тероризувати місто. При цьому окрему увагу варто приділити питанню протидії розвідувальних безпілотників ворога, поява яких часто передує вечірнім атакам – розвідники потрібно знищувати ще до моменту, коли вони підлетять до околиць Запоріжжя.

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