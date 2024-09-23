Ворог масовано бомбардував Запоріжжя – багато постраждалих, серед них дитина (фото, відео)

Ворог масовано бомбардував Запоріжжя в ніч на понеділок. Бомби скидав на саме місто і район. Місто Запоріжжя було атаковане бомбами вперше.

Про це «Новини України – НСН» повідомляють з посиланням на Запорізьку ОВА, поліцію і ДСНС.

Ворог масовано бомбардував Запоріжжя – що відомо

В період з 22:19 до 23:04 окупаційна армія рф завдала 7 ударів (попередньо – КАБами) по території обласного центру та району. Ворожі боєприпаси влучили по об’єктах цивільної інфраструктури.

Станом на 7:00 відомо про пошкодження 13 житлових будинків, двох навчальних закладів, п’яти транспортних засобів.

У результаті авіаудару постраждало 16 осіб, серед них неповнолітній.

Рятувальники провели евакуацію жителів пошкоджених багатоквартирних будинків у Запоріжжі.

Вогнеборці ліквідували загоряння автомобіля та балкону однієї із квартир на загальній площі 10 кв.м. Проводились аварійні роботи з розбирання зруйнованих конструкцій входу до квартир.

Відомо, що по центру Запоріжжя росіяни вдарили трьома КАБами. Про це повідомила в.о. міського голови Регіна Харченко у своєму телеграм-каналі.

Обстріли керованими авіабомбами росіяни здійснювали протягом сорока хвилин, Внаслідок чого були пошкоджені: житлова забудова, паркова зона та соціальні об’єкти. Постраждали 16 людей.

Серед постраждалих є одна дитина. У лікарні в стані середньої тяжкості знаходяться чотири жінки. Інші постраждалі лікуються вдома.

Надзвичайники врятували 27 запорожців, 20 з них опинилися заблокованими у власних квартирах.

Протягом цієї ночі на місці прильотів працювали всі профільні служби. Зокрема, співробітники комунальних підприємств, аварійна бригада. Наразі там комунальники закривають вікна OSB-плитами. Також встановили намети, де надається допомога. Крім того, департамент соцзахисту консультує людей, які постраждали.

Всього на ліквідацію від ГУ ДСНС залучалося 47 рятувальників та 10 одиниць техніки.

На місцях працюють поліцейські, вибухотехніки, волонтери Загону швидкого реагування Товариства Червоного Хреста України та інші профільні служби міста.

Російські КАБи дістають до центру Запоріжжя: що це значить та чим загрожує

Російські окупанти ввечері 22 вересня вперше вдарили керованими авіабомбами по центру Запоріжжя. Попередньо, ворог бив авіабомбами ФАБ з комплектом УМПК, який дозволяє бомбі летіти на дуже далеку відстань, або аналогічним боєприпасом УМПБ Д-30СН.

Про застосування саме КАБів першими повідомили моніторингові канали. Зазначається, що нові авіабомби окупантів дістають до середмістя Запоріжжя, що становить велику загрозу для цивільного населення.

Кацапські ФАБи з оновленими УМПК, як бачимо, легко дістають до середмістя Запоріжжя. В цьому напрямку ворог працював довго і наполегливо. Звісно, Запоріжжю тепер доведеться пристосовуватися до нових викликів. ФАБів у кацапа море, – сказано у повідомленні одного з каналів. Також там додали, що ворог ще з лютого готувався атакувати КАБами Запоріжжя

Фото і відео наслідків атаки на Запоріжжя

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