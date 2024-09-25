25 вересня на фронті: ситуація складна, ворог безупинно атакує і рівняє з землею міста та села

Повномасштабна війна в Україні триває вже дев’ятсот сорок п’яту добу. Розповідаємо про ситуацію на фронті, успіхи ЗСУ, втрати окупантів і нічну повітряну атаку сьогодні.

Свіжі дані «Новини України – НСН» надають з посиланням на Генштаб ЗСУ і Повітряні сили.

Нічна повітряна атака сьогодні

У Повітряних силах повідомляють, що у ніч на 25 вересня 2024 року російські окупанти атакували Харківщину зенітною керованою ракетою С-300 та трьома ракетами невстановленого типу, Одещину – чотирма керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із повітряного простору з акваторії Чорного моря, а також 32-ма ударними БпЛА типу «Shahed» (райони пусків: Приморсько-Ахтарськ, Курськ – рф).

До відбиття повітряного нападу противника залучались авіація, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи РЕБ Сил оборони України.

В результаті протиповітряного бою збито 28 ударних БпЛА та чотири керовані авіаційні ракети Х-59/69. Ще чотири ворожих безпілотники локаційно втрачено у кількох регіонах України (інформація про постраждалих чи руйнування не надходила).

Протиповітряна оборона працювала у Дніпропетровській, Харківській, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Сумській, Полтавській, Миколаївській, Одеській та Херсонській областях.

25 вересня на фронті: загальна ситуація

Ситуація на фронті залишається складною. Противник, використовуючи свою перевагу в живій силі та техніці, безупинно атакує наші позиції. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів і завдають ворогу максимальних втрат.

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 154 бойових зіткнення.

За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах три ракетні удари із застосуванням шести ракет, а також 75 авіаударів, зокрема скинув 123 КАБ. Крім цього, здійснив майже 5000 обстрілів, з них 178 – із реактивних систем залпового вогню та залучив для ураження близько 1700 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Малушине, Річки, Яструбине, Соснівка, Суми, Бруски, Кіндратівка, Павлівка, Нова Слобода, Козаче, Шалигине, Біловоди, Бездрик, Запоріжжя, Харків, Вовчанськ, Петропавлівськ, Куп’янськ, Сенькове, Кругляківка, Богуславка, Миколаївка, Новоєгорівка, Андріївка, Торецьк, Щербинівка, Катеринівка, Дружба, Костянтинівка, Олександропіль, Зоряне, Зелене Поле, Ключове, Богоявленка, Новокам’янка, Суханове, Хрещенівка.

Ситуація на окремих напрямках

На Харківському напрямку ворог тричі намагався штурмувати поблизу населеного пункту Вовчанськ. Крім цього, авіація противника завдала ударів сімома КАБами по житлових районах Харкова, внаслідок чого постраждало мирне населення та цивільна інфраструктура.

ворог тричі намагався штурмувати поблизу населеного пункту Вовчанськ. Крім цього, авіація противника завдала ударів сімома КАБами по житлових районах Харкова, внаслідок чого постраждало мирне населення та цивільна інфраструктура. На Куп’янському напрямку за добу відбулося 12 атак загарбників. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Синьківки, Андріївки, Кругляківки, Піщаного, Стельмахівки та Лозової.

за добу відбулося 12 атак загарбників. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Синьківки, Андріївки, Кругляківки, Піщаного, Стельмахівки та Лозової. На Лиманському напрямку ворог атакував 22 рази. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу Дружелюбівки, Чернещини, Греківки, Невського, Торського, Макіївки, Новосадового та Зарічного.

ворог атакував 22 рази. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу Дружелюбівки, Чернещини, Греківки, Невського, Торського, Макіївки, Новосадового та Зарічного. На Сіверському напрямку українські захисники відбили три штурми російських загарбників поблизу Верхньокам’янського та Білогорівки.

українські захисники відбили три штурми російських загарбників поблизу Верхньокам’янського та Білогорівки. На Краматорському напрямку окупанти атакували десять разів у районах Калинівки, Миньківки, Ступочок та Білої Гори.

окупанти атакували десять разів у районах Калинівки, Миньківки, Ступочок та Білої Гори. На Торецькому напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив 12 атак у бік Торецька, Щербинівки та поблизу Нью-Йорка.

ворог, за підтримки авіації, здійснив 12 атак у бік Торецька, Щербинівки та поблизу Нью-Йорка. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 25 штурмових і наступальних дій агресора в районах населених пунктів Воздвиженка, Новоторецьке, Красний Яр, Новогродівка, Миколаївка, Маринівка та Зелене Поле. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Новоторецького.

наші захисники зупинили 25 штурмових і наступальних дій агресора в районах населених пунктів Воздвиженка, Новоторецьке, Красний Яр, Новогродівка, Миколаївка, Маринівка та Зелене Поле. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Новоторецького. На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 20 атак. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед поблизу Георгіївки та Цукуриного. Окрім цього, ворог атакував у бік Дальнього, Костянтинівки, Катеринівки та Желанного Другого.

Сили оборони відбили 20 атак. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед поблизу Георгіївки та Цукуриного. Окрім цього, ворог атакував у бік Дальнього, Костянтинівки, Катеринівки та Желанного Другого. На Времівському напрямку противник здійснив вісім штурмів наших позицій в районах Вугледару, Катеринівки, Водяного та Павлівки. Активно задіював для ударів на напрямку бомбардувальну авіацію.

противник здійснив вісім штурмів наших позицій в районах Вугледару, Катеринівки, Водяного та Павлівки. Активно задіював для ударів на напрямку бомбардувальну авіацію. На Гуляйпільському напрямку російські загарбники обстріляли НАРАми Білогір’я.

російські загарбники обстріляли НАРАми Білогір’я. Тричі безуспішно війська загарбників намагалися витіснити підрозділи Сил оборони зі займаних позицій на Придніпровському напрямку.

Триває операція в Курській області . Авіація ворога продовжує рівняти з землею свої села та міста. За минулу добу російські літаки завдали тринадцять авіударів дев’ятнадцятьма КАБми по власній території.

. Авіація ворога продовжує рівняти з землею свої села та міста. За минулу добу російські літаки завдали тринадцять авіударів дев’ятнадцятьма КАБми по власній території. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території рф активно застосовує артилерію та авіацію по районах українських населених пунктів.

Успіхи ЗСУ

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили два ворожі пункти управління, 20 районів зосередження особового складу, три засоби ППО та одну артилерійську систему противника.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1250 осіб. Також українські воїни знищили 15 танків, 12 бойових броньованих машин, 74 артилерійські системи, одну РСЗВ, 115 БпЛА оперативно-тактичного рівня 73 автомобілі та 13 одиниць спеціальної техніки.

Втрати окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.09.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 646400 (+1250) осіб,

танків ‒ 8815 (+15) од,

бойових броньованих машин ‒ 17304 (+12) од,

артилерійських систем – 18549 (+74) од,

РСЗВ – 1199 (+1) од,

засоби ППО ‒ 952 (+0) од,

літаків – 369 (+0) од,

гелікоптерів – 328 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня– 15879 (+115),

крилаті ракети ‒ 2595 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 25248 (+73) од,

спеціальна техніка ‒ 3168 (+13)

Дані уточнюються.

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