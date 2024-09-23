23 вересня на фронті: ворог активізував авіацію на північному кордоні, ЗСУ відбивають атаки майже на всіх напрямках

Повномасштабна війна в Україні триває вже дев’ятсот сорок третю добу. Розповідаємо про ситуацію 23 вересня на фронті, успіхи ЗСУ, втрати окупантів і нічну повітряну атаку.

Свіжі дані «Новини України – НСН» надають з посиланням на Генштаб ЗСУ і Повітряні сили.

Нічна повітряна атака сьогодні

У ніч на 23 вересня 2024 року в повітряному просторі України виявлено шість засобів повітряного нападу: дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 та чотири ударні БпЛА типу «Shahed».

В результаті бойової роботи протиповітряною обороною збито три ворожі БпЛА у Сумській області. Решта повітряних цілей – один «шахед» та дві керовані авіаційні ракети, не досягли своїх цілей через активну протидію РЕБ Сил оборони України.

23 вересня на фронті: загальна ситуація

Протягом минулої доби зафіксовано 162 бойових зіткнення.

За уточненою інформацією, за вчорашній день противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах два ракетних удари (чотири ракети), 67 авіаційних ударів (задіяв, зокрема, 99 КАБ), здійснив 5587 обстрілів, 167 з них – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема, в районах населених пунктів Есмань, Біловоди, Журавка, Бувалине, Яструбщина, Річки, Бунякіне, Волфине, Кіндратівка, Угроїди, Малушине, Мелячиха, Вовчанські Хутори, Вовчанськ, Куп’янськ, Куп’янськ-Вузловий, Першотравневе, Твердохлібове, Іванівка, Святопокровське, Слов’янськ, Ступочки, Дружба, Петрівка, Торецьк, Олександропіль, Богоявленка, Урожайне, Рівнопіль, Кам’янське, Комишуваха, Павлівка, Запоріжжя та Одрадокам’янка.

Ситуація на окремих напрямках

На Харківському напрямку ворог продовжував штурмові дії. Тут відбулося сім бойових зіткнень в районі Вовчанська та Тихого.

ворог продовжував штурмові дії. Тут відбулося сім бойових зіткнень в районі Вовчанська та Тихого. На Куп’янському напрямку кількість боєзіткнень склала 16 ворожих атак. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Петропавлівки, Синьківки, Глушківки, Кругляківки, Лозової та Стельмахівки.

На Лиманському напрямку наші війська відбили 13 штурмів окупантів в районах населених пунктів Макіївка, Невське, Білогорівка, Чернещина, Дружелюбівка, Новосадове та Діброва.

наші війська відбили 13 штурмів окупантів в районах населених пунктів Макіївка, Невське, Білогорівка, Чернещина, Дружелюбівка, Новосадове та Діброва. На Сіверському напрямку Сили оборони відбили дві атаки біля Виїмки.

Сили оборони відбили дві атаки біля Виїмки. На Краматорському напрямку українські воїни зупинили 12 спроб противника прорвати нашу оборону в районах Калинівки, Кліщіївки, Григорівки та Ступочків.

українські воїни зупинили 12 спроб противника прорвати нашу оборону в районах Калинівки, Кліщіївки, Григорівки та Ступочків. На Торецькому напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив 9 атак. Зусилля зосереджував у районах населених пунктів Дачного, Торецька та Щербинівки. Окрім того, штурмував поблизу Неліпівки.

ворог, за підтримки авіації, здійснив 9 атак. Зусилля зосереджував у районах населених пунктів Дачного, Торецька та Щербинівки. Окрім того, штурмував поблизу Неліпівки. На Покровському напрямку наші захисники відбили 35 атак. Основні зусилля ворог зосереджував у районах Красного Яру, Воздвиженки, Новоторецька, Гродівки, Новогродівки, Селідового, Маринівки, Миролюбівки та Михайлівки.

наші захисники відбили 35 атак. Основні зусилля ворог зосереджував у районах Красного Яру, Воздвиженки, Новоторецька, Гродівки, Новогродівки, Селідового, Маринівки, Миролюбівки та Михайлівки. На Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Гірника, Цукуриного, Желанного Другого, Георгіївки, Катеринівки та Костянтинівки. Загалом ворог 28 разів намагався прорвати оборону наших військ на цьому напрямку.

Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Гірника, Цукуриного, Желанного Другого, Георгіївки, Катеринівки та Костянтинівки. Загалом ворог 28 разів намагався прорвати оборону наших військ на цьому напрямку. На Времівському напрямку окупанти здійснили шість атак наших позицій поблизу Вугледару.

окупанти здійснили шість атак наших позицій поблизу Вугледару. На Оріхівському напрямку відбулося два безуспішні для ворога бойові зіткнення неподалік Роботиного.

На Придніпровському напрямку ворог провів один невдалий штурм, отримавши відсіч.

ворог провів один невдалий штурм, отримавши відсіч. Сили оборони України продовжують операцію в Курській області . За наявною інформацією, за минулу добу ворог завдав по Курщині 16 авіаційних ударів з використанням 27 керованих авіаційних бомб.

. За наявною інформацією, за минулу добу ворог завдав по Курщині 16 авіаційних ударів з використанням 27 керованих авіаційних бомб. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Оперативна обстановка без суттєвих змін.

ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Оперативна обстановка без суттєвих змін. На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, активізував діяльність авіації, з території РФ здійснював обстріли по Брускам, Малушиному, Павлівці, Журавці, Великій Писарівці, Бояро-Лежачам та ряду інших прикордонних населених пунктів.

Успіхи ЗСУ

Наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам значних втрат в техніці та живій силі, виснажують наступальний потенціал ворога вздовж усієї лінії фронту та у тилу.

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони завдали вісім ударів по районам зосередження особового складу та ОВТ, двом артилерійським системам, одній системі ППО та пункту управління російських загарбників.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1330 осіб. Також українські воїни знешкодили 16 танків, 30 бойових броньованих машин, 81 артилерійську систему, дві РСЗВ, 71 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 79 автомобілів, дві важкі вогнеметні системи та одиницю спеціальної техніки.

Втрати окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.09.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 643750 (+1330) осіб,

танків ‒ 8784 (+16) од,

бойових броньованих машин ‒ 17252 (+30) од,

артилерійських систем – 18414 (+81) од,

РСЗВ – 1197 (+2) од,

засоби ППО ‒ 949 (+0) од,

літаків – 369 (+0) од,

гелікоптерів – 328 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 15699 (+71),

крилаті ракети ‒ 2595 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 25102 (+79) од,

спеціальна техніка ‒ 3145 (+1)

Дані уточнюються.

Раніше ми повідомляли: 22 вересня на фронті: у ворога шалені втрати, але ситуація складна