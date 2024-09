24 вересня на фронті: ЗСУ стримують ворога на Курахівському напрямку, у росіян великі втрати

Свіжі дані «Новини України – НСН» надають з посиланням на Генштаб ЗСУ і Повітряні сили.

Нічна повітряна атака сьогодні

У ніч на 24 вересня 2024 року (із 20.00 23.09 по 07.00 24.09) радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 85 засобів повітряного нападу противника:

одну балістичну ракету «Іскандер-М» із Ростовської обл. – рф;

дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 із повітряного простору Брянської обл. – рф;

одну ракету (тип встановлюється) із Курської обл. – рф;

81 ударний БплА типу «Shahed» із районів Курськ та Приморсько- Ахтарськ – рф.

Основний напрямок удару – північ та центр України.

Відбивали повітряний напад авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

В результаті протиповітряного бою збито 66 ворожих ударних БпЛА у Київській, Житомирській, Черкаській, Вінницькій, Кіровоградській, Полтавській, Сумській та Миколаївській областях. Ще 13 ворожих безпілотників, внаслідок активної протидії Сил оборони, локаційно втрачені у кількох регіонах України.

Увага! При виявленні підозрілих предметів, схожих на безпілотники, застерігаємо громадян не здійснювати жодних дій самостійно, а одразу сповіщати правоохоронців чи місцеву військову адміністрацію, – закликають у Повітряних силах

24 вересня на фронті: загальна ситуація

Протягом минулої доби відбулось 143 бойових зіткнень.

За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах три ракетних удари із застосуванням трьох ракет, а також 72 авіаційних ударів, зокрема скинув 113 КАБів. Крім цього, здійснив 5097 обстрілів, з них 162 – із реактивних систем залпового вогню, та задіяв для уражень 1464 дронів-камікадзе.

Ворог завдавав авіаційних ударів, зокрема, у районах населених пунктів Бунякіне, Річки, Волфине, Гірки, Свобода, Бруски, Нова Слобода, Будівельне, Бондарівка, Білопілля, Ворожба, Річки, Біловоди Сумської області; місто Харків та Петропавлівка Харківської області; Іванівське, Кліщіївка, Щербинівка, Дружба, Віролюбівка, Костянтинівка, Олександропіль, Селидове, Богоявленка, Донецької області.

Ситуація на окремих напрямках

На Харківському напрямку за минулу добу в районах населених пунктів Липці та Тихе відбулось два бойових зіткнення.

за минулу добу в районах населених пунктів Липці та Тихе відбулось два бойових зіткнення. Сім боєзіткнень відбулось на Куп’янському напрямку . Сили оборони відбивали атаки ворога в районах Глушківки, Кучерівки, Колісниківки та Стельмахівки.

. Сили оборони відбивали атаки ворога в районах Глушківки, Кучерівки, Колісниківки та Стельмахівки. На Лиманському напрямку наші війська відбивали 19 атак противника в районах Чернещини, Дружелюбівки, Невського, Макіївки, Діброви, Торського та Дронівки.

наші війська відбивали 19 атак противника в районах Чернещини, Дружелюбівки, Невського, Макіївки, Діброви, Торського та Дронівки. На Сіверському напрямку Силами оборони зупинено одну атаку неподалік Федорівки.

Силами оборони зупинено одну атаку неподалік Федорівки. Українські воїни відбили п’ять спроб загарбників просунутись поблизу Калинівки, Кліщіївки, Білої Гори та Предтечиного на Краматорському напрямку . Ситуація контрольована.

. Ситуація контрольована. За підтримки штурмової авіації ворог 15 разів намагався просунутися вперед на Торецькому напрямку. Противник штурмував позиції наших оборонців в районах населених пунктів Дачного, Торецька та Неліпівки.

Противник штурмував позиції наших оборонців в районах населених пунктів Дачного, Торецька та Неліпівки. На Покровському напрямку відбулося 30 атак противника. Ворог намагався просуватись в напрямку Воздвиженки, Маринівки, Миролюбівки, Новоторецького, Миколаївки, Новогродівки, Журавки, Красного Яру та Зеленого Поля.

відбулося 30 атак противника. Ворог намагався просуватись в напрямку Воздвиженки, Маринівки, Миролюбівки, Новоторецького, Миколаївки, Новогродівки, Журавки, Красного Яру та Зеленого Поля. Сили оборони продовжують стримувати ворога на Курахівському напрямку в районах населених пунктів Цукуриного, Георгіївки, Костянтинівки, Катеринівки та Українська, де окупанти 21 раз намагалися прорвати українські оборонні рубежі.

в районах населених пунктів Цукуриного, Георгіївки, Костянтинівки, Катеринівки та Українська, де окупанти 21 раз намагалися прорвати українські оборонні рубежі. Неподалік Павлівки та Вугледару Донецької області на Времівському напрямку противник здійснив вісім спроб захопити наші позиції.

противник здійснив вісім спроб захопити наші позиції. За минулу добу на Оріхівському напрямку противник проводив одну атаку поблизу населеного пункту Новоандріївка Запорізької області.

противник проводив одну атаку поблизу населеного пункту Новоандріївка Запорізької області. На Придніпровському напрямку ворог провів чотири невдалі штурми, отримавши відсіч відступив.

ворог провів чотири невдалі штурми, отримавши відсіч відступив. На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Сили оборони України продовжують ведення операції на Курському напрямку, де за добу ворог застосував 11 авіаційних ударів, використавши при цьому 15 керованих авіабомб. Крім того, здійснив шість обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Успіхи ЗСУ

За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 12 районів зосередження особового складу і ОВТ противника, два засоби ППО, п’ять артилерійських систем, один пункт управління БпЛА та дві радіолокаційні станції російських окупантів.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1400 осіб. Також українські воїни знешкодили 16 танків, 40 бойових броньованих машин, 61 артилерійську систему, одну РСЗВ, три засоби ППО, 65 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 73 автомобілі та десять одиниць спеціальної техніки окупантів.

Втрати окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.09.24 орієнтовно склали / The estimated total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 24.09.24

особового складу ‒ близько 645150 (+1400) осіб,

танків ‒ 8800 (+16) од,

бойових броньованих машин ‒ 17292 (+40) од,

артилерійських систем – 18475 (+61) од,

РСЗВ – 1198 (+1) од,

засоби ППО ‒ 952 (+3) од,

літаків – 369 (+0) од,

гелікоптерів – 328 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 15764 (+65),

крилаті ракети ‒ 2595 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 25175 (+73) од,

спеціальна техніка ‒ 3155 (+10)

Дані уточнюються.

