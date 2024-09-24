Відео моменту: ворог знову масовано скидав бомби на Запоріжжя – є загиблий, серед поранених діти

Ворог знову масовано скидав бомби на Запоріжжя в ніч на вівторок. Нагадаємо, вперше КАБи були застосовані по території обласного центру напередодні . І ввечері 23 вересня атака повторилася. Вона тривала 2 години.

Про це «Новини України – НСН» повідомляють з посиланням на начальника ОВА і ДСНС.

За офіційними даними, оприлюдненими станом на ранок 24 вересня, внаслідок масованих авіаударів по Запоріжжю загинув чоловік, ще 6 людей отримали травми, з них 2 дитини -13-річна дівчинка та 15-річний хлопець.

23 вересня після 21:00 впродовж 2 годин армія рф завдала серію авіаударів по обласному центру.

Ворог вдарив по приватному сектору. Сталося руйнування житлового будинку та ще один повністю знищений.

Рятувальники ліквідували займання господарчої споруди, гаражу та відкритої території. У ході ліквідації наслідків волонтери вивели з зруйнованого будинку песика та передали сусідам.

Всього до робіт у обласному центрі залучалось 67 рятувальників та 13 одиниць техніки.

На місцях подій працюють поліцейські, вибухотехніки, волонтери Загону швидкого реагування Товариства Червоного Хреста України та інші профільні служби міста.

У мережі оприлюднили відео моменту авіаударів по Запоріжжю. А також фото наслідків.

Ворог скидав бомби на Запоріжжя: відео

Фото з місця прильотів від ДСНС і ОВА

Обстріли Запоріжжя за добу

Впродовж доби окупанти завдали 321 удар по 10 населених пунктах Запорізької області.

Ворог завдав 3 ракетні удари по Запоріжжю та Ростущому.

Війська рф здійснили 15 авіаційних ударів по Запоріжжю, Кушугуму, Комишувасі та Левадному.

175 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Новоандріївку, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Левадне.

6 обстрілів РСЗВ накрили Новоандріївку, Малу Токмачку та Роботине.

122 артобстріли завдано по території Гуляйполя, Новоандріївки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки та Левадного.

Надійшло 314 повідомлень про руйнування житлових будинків та об’єктів інфраструктури.

Ще новини України: Ворог вбив 3 і поранив 5 людей на Запоріжжі за добу