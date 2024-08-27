Нова масована повітряна атака 27 серпня: була 91 ворожа ціль, є загиблі і руйнування – що відомо

Нова масована повітряна атака 27 серпня була здійснена росіянами. Вони запускали по Україні ракети і «Шахеди». Кількість ворожих цілей наближалася до сотні. Під атакою були 16 областей. На жаль, є жертви, постраждалі та руйнування.

«Новини України – НСН» розповідають все, що відомо про нову масовану атаку на цей момент. Новина доповнюється.

Інформація від Повітряних сил

У Повітряних силах повідомляють, що у ніч на 27 серпня 2024 року радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та супроводжено 91 засіб повітряного нападу противника.

Цієї ночі окупанти завдали удару по Україні ракетами різних типів та ударними БпЛА:

3-ма аеробалістичними ракетами Х-47М2 «Кинджал» (з літаків МіГ-31К із повітряного простору Ліпецької обл. – рф.);

балістичною ракетою «Іскандер-М» (із Криму);

крилатою ракетою «Іскандер-К» (із Воронезької обл. – рф.);

5-ма крилатими ракетами Х-101 (з бомбардувальників Ту-22М3 із повітряного простору Волгоградської обл. – рф.);

81 ударним БпЛА типу «Shahed» (із Єйська та Курської обл. – рф.).

Станом на 9:00, в результаті бойової роботи протиповітряною обороною збито:

5 крилатих ракет Х-101;

60 ударних БпЛА типу «Shahed-131/136»

Десять ворожих безпілотників локаційно втачені (імовірно впали) на території України, один перетнув кордон із білоруссю, ще близько десяти знаходяться в повітряному просторі України.

Бойова робота триває! До відбиття повітряного нападу противника залучено авіацію, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України, – йдеться у повідомленні

Бойова робота велась у більшості регіонів країни: у Київській, Хмельницькій, Рівненській, Вінницькій, Черкаській, Херсонській, Миколаївській, Запорізькій, Хмельницькій, Харківській, Дніпропетровській, Полтавській, Житомирській, Сумській, Чернігівській та Кіровоградській областях.

Нова масована повітряна атака 27 серпня: ситуація в регіонах

Київщина

Київська область

Другу ніч поспіль ворог масовано атакує Київщину комбіновано, застосовуючи ударні дрони та ракети. Тривога тривала більше 8 годин. Після недовгої перерви її оголосили тут знову.

В області працювали сили ППО. Є збиті цілі.

Влучань в об’єкти житлової та критичної інфраструктури немає. Постраждалі відсутні. Про це повідомили у Київській ОВА.

За оперативною інформацією, внаслідок падіння уламків зафіксовано загорання травʼяного настилу та лісової підстилки поза межами населених пунктів у декількох громадах області. Пожежі ліквідовані.

Оперативні групи продовжують роботи з фіксації та ліквідації наслідків атаки.

Київ

Як повідомляють у КМВА, у Києві повітряна тривога з початку доби оголошувалася 4 рази і тривала сумарно понад 5 годин. Спочатку вона була пов’язана із атакою ворожих дронів типу «Shahed». Беспілотники, що заходили на місто хвилями та з різних напрямків.

Близько третьої ночі противник підняв у повітря кілька бортів МіГ-31К, які випустили ракети «Кинджал» через Київщину в напрямку західних областей України. Приблизно одночасно злетіли кілька ворожих стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Попередньо, крилаті ракети Х-101 з цих бортів атакували Київ близько 5-ї ранку.

Повітряний удар, як і вчора, знов закінчився хвилями атак баражуючих боєприпасів.

Загалом сили та засоби протиповітряної оборони від початку цієї доби знищили навколо Києва близько півтора десятка ударних дронів та кілька ракет. Все, що летіло на столицю України – знищено.

Станом на цю хвилину, за даними оперативного зведення в лісопаркових зонах Дніпровського та Деснянського району зафіксовано падіння уламків. Внаслідок чого виникли осередки займань лісової підстилки. Деякі вже ліквідовані, решта – локалізовані. Оперативні служби працюють на місці. Інформація щодо потерпілих не надходила. В столиці – без руйнувань.

Дніпропетровщина

В області успішно відпрацювали сили ППО. Наші військові збили вночі 5 ворожих «шахедів».

Втім, на жаль, не обійшлося без жертв і руйнувань. До них призвів ракетний удар.

Вночі російські війська знову вчинили терор проти мирного населення. Ворожа ракета влучила у готель у місті Кривий Ріг.

Наразі відомо про 2 загиблих (чоловік і жінка) та 5 поранених. У лікарні знаходиться 43-річна жінка у важкому стані. Госпіталізований і 37-річний чоловік. Він у стані середньої тяжкості. Ще троє поранених лікуватимуться вдома.

Двоє людей не виходять на зв’язок. Вони можуть знаходитися під завалами.

Рятувальна операція триває, усі служби працюють на місці.

Пошкоджені 4 багатоповерхівки, 6 магазинів, 8 автівок.

Запоріжжя

Унаслідок нічної атаки росіян із застосуванням БПЛА по Запоріжжю і Запорізькому району двоє людей загинули, ще четверо дістали поранення, повідомляє Міністерство внутрішніх справ України.

Росіяни вдарили сімома безпілотниками (попередньо, типу Shahed) по обʼєктах цивільної інфраструктури регіону. Пошкоджені будинки, інфраструктурний обʼєкт, транспортні засоби та гаражні приміщення, – зазначено в повідомленні

На місцях ворожих атак продовжують працювати поліцейські, рятувальники, парамедики поліції та інші профільні служби міста.

Харківщина

У ніч на 27 серпня окупанти атакували ракетою “Іскандер” об’єкт інфраструктури в селі Андріївка Харківської області, в результаті чого було поранено 4 людини.

Про це пише очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов

23:43 Ізюмський р-н., Донецька ТГ., с. Андріївка. Влучання “Іскандером” по об’єкту інфраструктури. Пошкоджені будівлі та 3 автомобілі. Постраждали 4 людей, – йдеться у повідомленні

Вночі окупанти атакували й село Богуславка в Ізюмському районі. Пошкодили 4 приватні будинки та легковий автомобіль. Також під ворожий удар потрапив Куп’янськ – Вузловий. Внаслідок обстрілу горіли трава та господарча споруда.

Хмельниччина

Росія вночі проти 27 серпня знову вдарила по Хмельницькій області. Внаслідок атаки ворога поранена людина, уламки впали на будинки.

Глава Хмельницької ОВА Сергій Тюрін розповів, що вночі українські військові збили над регіоном 8 ворожих цілей.

Сьогодні вночі під час повітряних тривог на території Хмельницької області наші сили ППО збили 8 ворожих цілей. Працюють усі відповідні служби та встановлюються місця падіння уламків, – написав Тюрін о 8:27 27 серпня.

За даними посадовця, вже відомо, що внаслідок нічної атаки:

виникло загоряння двох приватних будинків,

чоловік, який проживає в будинку, отримав контузію.

Глава ОВА також зазначив, що станом на ранок 27 серпня енергетики відновили світло у населених пунктах, де воно зникло після масованої атаки 26 серпня.

Вінниччина

Сьогодні вночі в результаті атаки відбулося займання одного з приватних будинків у Вінницькій області.

Вночі на Вінниччині сили протиповітряної оборони знищили шість БпЛА та одну крилату ракету – зазначають в ОВА.

— Сьогодні вранці, 27 серпня, внаслідок ворожої атаки, виникла пожежа в одному із житлових будинків на Вінниччині. Прибувши на виклик, бійці ДСНС оперативно ліквідували займання. Внаслідок пожежі пошкоджено дах помешкання, — повідомили надзвичайники.

Для ліквідації загоряння залучалося 8 чоловік особового складу та 2 одиниці спецтехніки.Постраждалих, на щастя, немає

Черкащина

Під час повітряної тривоги у небі над Черкащиною збили шість ворожих БпЛА.

Про це повідомив начальник ОВА Ігор Табурець.

За його словами, минулось без потерпілих і руйнацій інфраструктури.

Рівненщина

На Рівненщині вночі працювала ППО. Була збита повітряна ціль.

Про це повідомив голова Рівненської ОДА Олександр Коваль.

За його словами, люди не постраждали. Під час падіння уламки пошкодили лінію електропередач.

На місці працюють відповідні служби.

Фахівці усувають наслідки чергової ворожої атаки, що була уночі, внаслідок якої станом на 8:00 без електроживлення залишилося 31 147 споживачів Рівненської області.

Працюємо над тим, щоб заживити їх якнайшвидше. Також сьогодні продовжуємо удосконалювати схеми електроживлення, застосовані після ракетного обстрілу у понеділок. Саме тому радимо перевірити свою адресу у переліку черг погодинних відключень, – зазначають енергетики

Миколаївщина

Вночі у вівторок, 27 серпня, у небі над Миколаївською областю велася антимопедна робота.

Про це уточнюється у звіті Миколаївської ОВА.

У ніч на 27 серпня в Миколаївській області силами та засобами протиповітряної оборони було знищено три ворожі БпЛА типу «Shahed-131/136, – сказано в повідомленні

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