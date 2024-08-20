Масована повітряна атака 20 серпня: виникла масштабна пожежа, мешканцям Тернополя слід буди вдома – все, що відомо

Ворогом була здійснена чергова масштабна нічна повітряна атака 20 серпня. Окупанти запускали по Україні ракети і «Шахеди». Виникла масштабна пожежа.

«Новини України – НСН» розповідають все, що відомо на цей момент про атаку. Новина доповнюється.

Інформація від Повітряних сил

У Повітряних силах повідомляють, що у ніч на 20 серпня 2024 року противник атакував двома балістичними ракетами «Іскандер-М»/KN-23 із Воронезької області, крилатою ракетою «Іскандер-К» із Брянської обл., керованими авіаційними ракетами Х-59 із повітряного простору Курської та Запорізької областей, а також 26-ма ударними БпЛА типу «Shahed» (райони пусків – Приморсько-Ахтарськ, Єйськ, Курськ – рф).

В результаті протиповітряного бою авіацією, зенітними ракетними військами, мобільними вогневими групами Сил оборони України та підрозділами радіоелектронної боротьби збито 28 повітряних цілей: одну крилату ракету «Іскандер-К», дві керовані авіаційні ракети Х-59 та 25 ударних БпЛА «Shahed-131/136» у межах Київської, Дніпропетровської, Миколаївської, Херсонської, Вінницької, Хмельницької, Кіровоградської, Сумської та Чернігівської областей.

Масована повітряна атака 20 серпня: ситуація в регіонах

Тернопільщина

На Тернопільщині після нічних вибухів виникла масштабна пожежа. Мешканців Тернополя просять закрити вікна і без потреби не виходити на вулицю.

Вночі 20 серпня в Тернополі була повітряна тривога з 1:32 до 2:59. Офіційно повідомляли про рух Шахеду в Тернопільській області. Також місцеві чули звук вибуху та побачили чорний дим.

Міський голова Тернополя Сергій Надал звернувся до мешканців.

До уваги тернополян, які проживають на масивах Дружба, Кутківці, Пронятин, Новий Світ!, а також у Білій. Прохання міцно зачинити вікна, так як у повітрі може бути відчутний запах горілості після відбою. Закликаю не публікувати фото, відео та не поширювати недостовірної інформації в соціальних мережах, – повідомив міський голова о 3.55

Тернопільська обласна військова адміністрація закликала не поширювати фото і відео у мережі.

Не публікуйте фото, відео та не поширюйте неофіційної інформації‼️, – написали тут в 3.35

Ось таке небо над Тернополем вранці.

При плануванні дня без потреби не виходьте з дому, максимально обмежте перебування дітей на вулиці, зачиніть вікна в приміщеннях, ретельно мийте продукти, принесені з двору. У Тернопільському районі проводяться заміри якості повітря – йдеться у повідомленні о 7.32.

У Тернопільському районі проводять заміри якості повітря.

ОНОВЛЕНО:

Вночі війська рф вдарили по промисловому об’єкту, влучили у ємність з паливо-мастильними матеріалами, – уточнили на брифінгу в ОВА.

Займання локалізували та продовжуюють гасити. Постраждалих немає.

Тим часом мер міста Сергій Надал повідомив, що до гасіння залучили понад 90 рятувальників та понад 20 одиниць техніки. Також залучено 2 пожежні поїзди з Тернополя та Львова. За його словами, станом на зараз перевищення шкідливих речовин у повітрі та воді не виявлено, але тернополян просять обмежити перебування надворі, за можливості закрити вікна у приміщеннях, доки триває гасіння пожежі.

Детальніше про ситуацію в Тернополі і фото від рятувальників ТУТ.

Сумщина

У ніч на 20 серпня ворог завдав ракетного удару по об’єктам енергетики Глухівської громади.= на Сумщині.

Про це повідомили у Сумській ОВА.

Внаслідок ворожої атаки без електропостачання залишилось 72 населені пункти, понад 18,5 тисяч абонентів.

Наразі ведуться аварійно-відновлювальні роботи.

Вже відновлено електропостачання частини об’єктів критичної інфраструктури громади та житлового сектору.

Київщина

Вночі та зранку ворог намагався атакувати Київщину за допомогою ударних дронів та ракет.

Цілі збиті силами ППО. Про це повідомили у Київській ОВА.

Влучань в об’єкти житлової та критичної інфраструктури не допущено. Постраждалих немає.

Внаслідок падіння уламків збитих цілей наразі зафіксовано пошкодження 4 приватних будинків та господарчої будівлі в одному з населених пунктів області. В будинках вибиті вікна та двері, пошкоджені стіни, посічені фасади.

Крім того, в одному з районів виникло займання трав’яного настилу. Пожежа оперативно ліквідована.

Оперативні групи продовжують фіксацію наслідків ворожої атаки.

В ніч на вівторок, 20 серпня, та зранку росія атакувала Київ ударними дронами, а також крилатими ракетами.

Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація у Телеграмі.

За попередньою інформацією, рф атакувала столицю України з північного напрямку, ймовірно, крилатими ракетами на кшталт Іскандер-К.

Це була вже пʼята ракетна атака по Києву цього місяця! Силами і засобами протиповітряної оборони ракети були знищені ще на підступах до міста, – йдеться у повідомленні

Також захисники ліквідували й безпілотники, які випустили окупаційні війська.

За даними адміністрації, обійшлося без руйнувань і постраждалих.

Вінниччина

Вночі 20 серпня у Вінницьку область зайшло 12 безпілотників. Сили ППО збили 10 БПЛА, інформації про постраждалих чи руйнування немає.

У Вінницьку область вночі зайшло 12 ворожих безпілотників, збили 10 дронів, інформації про постраждалих чи руйнування немає, повідомила у вівторок перша заступниця начальника Вінницької ОВА Наталя Заболотна.

У ніч на 20 серпня загалом в область зайшло 12 БПЛА. За результатами роботи ППО збито 10 БПЛА. Інформація про постраждалих, пошкодження та руйнування не надходила – повідомила Заболотна у Фейсбуці

Миколаївщина

У ніч на 20 серпня силами й засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено п’ять БпЛА типу «Shahed-136/131».

Дніпропетровщина

Вночі над Дніпропетровською областю силами ПвК «Схід» було збито 2️ ворожих безпілотники – розвідувальний дрон та «шахед», а також 2️ ракети.

Хмельниччина

У Хмельницькій області в ніч на 20 серпня сили ППО збили ворожий безпілотник

Про це в телеграм-каналі повідомив начальник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

Сьогодні вночі, під час сигналу “Повітряна тривога”, наші сили ППО знищили 1 ворожий БпЛА” типу «Shahed», – повідомив посадовець

За словами начальника ОВА, інформації про пошкодження майна не надходило. Загиблих та травмованих немає.

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