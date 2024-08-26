Масована повітряна атака 26 серпня: загиблі і поранені люди, удари по енергетиці, пожежі – все, що відомо (фото, відео)

Ворогом була здійснена чергова масована повітряна атака 26 серпня. Росіяни запускали по Україні десятки «Шахедів» і ракет різних типів та з різних напрямків. Основною метою ударів стала енергетична інфраструктура. Під обстрілом перебували багато областей. На жаль, є загиблі і поранені люди та руйнування.

«Новини України – НСН» розповідають все, що відомо про атаку на цей момент. Атака ще триває – в небі над Україною залишаються «Шахеди». Новина доповнюється.

Коментар прем’єр-міністра

За словами прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, 15 областей постраждали сьогодні внаслідок російської масованої атаки. Ворог застосував різні види озброєння: БпЛА, крилаті ракети, «Кинджали».

Ціллю російських терористів знову стала енергетична інфраструктура. На жаль, є пошкодження в низці регіонів. «Укренерго» вимушене застосувати екстрені відключення електроенергії, щоби стабілізувати систему.

Голови ОВА отримали завдання розгорнути за потреби Пункти Незламності.

Щоби зупинити варварський обстріл українських міст, необхідно знищувати те, звідки запускаються російські ракети. Для цього Україні потрібна далекобійна зброя та дозвіл партнерів бити нею по російських об’єктах. Розраховуємо на підтримку наших союзників та обов’язково змусимо росію заплатити, – додав Шмигаль

Приблизний маршрут ворожих повітряних цілей під час масованої атаки

Масована повітряна атака 26 серпня: ситуація в регіонах

Дніпропетровщина

На Дніпропетровщині є загиблий внаслідок масованої російської атаки 26 серпня. Вибухи сьогодні пролунали у двох районах області.

Про це повідомляє ДніпроОВА.

Вранці агресор масовано атакував область. Вибухи пролунали у Дніпровському та Криворізькому районах.

Працювала ППО, але, на жаль, без наслідків ворожий терор не минувся.

Попередньо, є один загиблий, 69-річний чоловік у Дніпровському районі на території дачного кооперативу. Сталося кілька займань. Зокрема, пожежа у дачному будинку.

Пізніше в ОВА повідомили, що з-під завалів дачного будинку у Дніпровському районі дістали чоловіка. Йому надають необхідну меддопомогу.

Загалом там, за попередніми даними, пошкоджені з десяток будинків. 2 – зруйновані. Понівечена господарська споруда. Пожежу рятувальники загасили.

Інформацію ще уточнюють.

У ДСНС показали наслідки удару по Дніпропетровщині.

Волинь

Вранці 26 серпня у кількох мікрорайонах Луцьку під час повітряної тривоги було чутно звуки вибухів. Відомо про пошкодження багатоповерхівки і одну загиблу людину.

О 08:23 Луцький міський голова Ігор Поліщук повідомив, що місті працюють сили протиповітряної оборони і закликав місцевих жителів залишатися в укриттях. О 08:48 стало відомо, що внаслідок російської атаки в обласному центрі пошкоджено багатоквартирний будинок, у який влучив «Шахед».

На відео – момент влучання “Шахеду” у будинок

За даними ДСНС, влучання у багатоквартирний житловий будинок на одному з проспектів міста сталося близько 8:30 ранку. Внаслідок цього було пошкоджено будівлю і майно громадян.

Рятувальники оперативно ліквідували наслідки горіння та руйнувань конструкцій у квартирі. Крім цього, надано допомогу мешканцям для евакуації у безпечне місце.

Орієнтовно о 08:50 в місті знову було чутно звуки вибухів. Станом на дев’яту ранку міський голова Поліщук повідомив, що окрім багатоповерхівки в обласному центрі також було пошкоджено інфраструктурний об’єкт, і є загиблий.

Також у Луцьку 5 поранених внаслідок атаки.

Житомирщина

У Житомирській області внаслідок ворожої атаки вранці, 26 серпня, загинула жінка 1992 року народження

Про це повідомив голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

Це сталося в одному із сіл Звягельського району. Жінка загинула внаслідок падіння уламків збитого “шахеда”.

У Житомирі внаслідок знеструмлення міста через ракетну атаку наразі призупинено водопостачання.

Одещина

Внаслідок ранкового удару росіян по Одещині є поранені, серед них – маленький хлопчик

Ціллю загарбників була енергетична та цивільна інфраструктура регіону.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Внаслідок атаки поранені четверо людей, серед них – 10-річний хлопчик. Трьох поранених, зокрема й дитину, госпіталізували. Їх стан оцінюють як середнього ступеня важкості.

Уламки ракет пошкодили приватні будинки та велику кількість автомобілів.

Миколаївщина

У Миколаївській області станом на зараз відомо про 3 поранених в результаті масованого ракетного обстрілу.

Київщина

Російські окупанти протягом ночі та ранку атакував Київську область ракетами та ударними дронами. Внаслідок повітряного нападу є руйнування інфраструктури та поранена особа, розповів керівник місцевої обласної військової адміністрації Руслан Кравченко.

Є пошкодження інфраструктурних об’єктів. Вже маємо інформацію про поранену людину. Її доправлено до одного з районних медзакладів, надається необхідна допомога, – зазначив він

Кравченко також повідомив про пошкодження приватних будинків у чотирьох районах області внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей.

За розпорядженням “Укренерго” на Київщині введено екстрені відключення електроенергії. У зв’язку з цим начальник КОВА доручив районам та громадам оперативно розпочати роботу Пунктів незламності, щоб люди мали змогу підзарядити телефони.

Всі оперативні служби працюють на місцях. Повітряна тривога в регіоні досі триває.

Запоріжжя

У Запорізькій області росіяни поцілили по обʼєкту енергетичної інфраструктури.

Там здійнялася пожежа.

Інформація щодо наслідків уточнюється.

Рівненщина

Сьогодні зранку 26 серпня росія атакувала Рівненщину. Ворог вдарив по об’єкту енергетичної інфраструктури.

Як зазначив очільник Рівненщини Олександр Коваль, внаслідок удару пошкоджено житловий будинок, зокрема – вікна.

На щастя, ніхто з людей не постраждав.

Без світла наразі залишаються мешканці Рівненського району. Спецслужби ліквідовують наслідки удару.

В обласній військовій адміністрації додали, що під час протиповітряної бою над Рівненським районом було збито повітряні цілі. Про жертв та постраждалих наразі невідомо.

Вінниччина

На Вінниччині є влучання в обʼєкти критичної інфраструктури. Є пошкодження вибуховою хвилею приватного будинку. Про це повідомили у Вінницькій ОВА.

Вибуховою хвилею пошкоджений приватний будинок. Станом на зараз інформація про загиблих відсутня.

Станом на зараз інформація про загиблих відсутня. На місця для ліквідації наслідків виїхали всі необхідні служби.

Є пошкодження вибуховою хвилею приватного будинку. Станом на зараз інформація про загиблих відсутня. Всі служби виїхали на місця для ліквідації наслідків, – зазначила вона

Львівщина

Ворог атакував енергетичні об’єкти на Львівщині. Через це у Львові та області частково виникли перебої з електропостачанням.

Ось так із кулемету збивали крилату ракету на кордоні Львівської і Закарпатської областей: відео

Польща піднімала авіацію

Польща знову підняла свою авіацію через масований російський удар по Україні.

Як зазначили польські військові, з «раннього ранку вони спостерігають інтенсивні удари рф по об’єктах, які «розташовані, в тому числі, на західній території України».

Укрзалізниця про наслідки атаки

Станом на 11:30 УЗ повідомляє, що всі рейси, які тимчасово зупинились у зв’язку зі знеструмленнями після масштабної ворожої атаки, вже підхоплені резервними тепловозами та продовжують рух.

На жаль, є влучання в обʼєкт залізничної інфраструктури у Сумській області. Пошкоджено контактну мережу та будівлі, поранено помічника машиніста. Його госпіталізовано, загрози життю немає.

Деякі вокзали, які також були знеструмлені через відключення у міських мережах, вже переведені на резервні генератори та використовуються як пункти незламності для містян, де можна підзарядити гаджети та перечекати в укриттях до відбою тривоги.

Приміські електропоїзди у деяких регіонах їдуть із затримками, а ситуація із City Express у Києві та Дніпрі незмінна – рух за графіком.

Відхилення від графіку зібрані на порталі: https://uz-vezemo.uz.gov.ua/

Зверніть увагу, що перебої з електроенергією та звʼязком можуть відображатись на актуальності інформації на порталі. Робимо все, щоб мінімізувати наслідки. Нагадуємо, що пасажирів, які не встигли на потяги через тривалі повітряні тривоги, ми забираємо з тими ж квитками на наступні рейси аналогічного напрямку протягом доби, – йдеться у повідомленні

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