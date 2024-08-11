Затяжна повітряна атака 11 серпня: серед загиблих батько і 4-річний син – все, що відомо (фото, відео)

Ворогом була здійснена чергова повітряна атака 11 серпня. Росіяни запускали по Україні «Шахеди» і ракети. Почали атакувати з вечора, удари тривали вночі і вранці. У багатьох регіонах оголошували тривогу і лунали вибухи. На жаль, є загиблі і поранені.

«Новини України – НСН» розповідають все, що відомо про атаку на цей момент. Новина доповнюється.

Повітряна атака 11 серпня: ситуація в регіонах

Київщина

На Київщині внаслідок ракетної атаки Росії у ніч проти неділі 11 серпня загинули чоловік і дитина.

Сьогодні вночі сталося падіння уламків ракети на приватні житлові будинки у Броварському районі. Троє людей тяжко травмовані, серед яких 13-річна дитина. Ще двоє: 35-річний чоловік та його 4-річний син опинилися під завалами будівлі. На жаль, під час пошуково-рятувальних робіт їх знайшли загиблими, – повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Унаслідок падіння уламків ворожих цілей в двох районах області два приватні будинки знищено, ще шість пошкоджено. Також пошкоджено 4 автомобілі. Про це повідомив голова Київської ОВА Руслан Кравченко.

Цієї ночі ворог атакував нашу область ракетами та ударними дронами. Тривога тривала майже 8 годин. В регіоні працювали сили ППО. Є збиті цілі. Прямих влучань в об’єкти житлової та критичної інфраструктури не зафіксовано, – повідомив голова ОВА.

Він підтвердив інформацію про загиблих і розповів про стан поранених. У постраждалих забої та садна тулуба, голови, кінцівок, переломи. Всім надається необхідна медична допомога.

Всі оперативні групи працюють на місцях, ліквідовуючи наслідки ворожої атаки. Всім постраждалим людям разом із місцевою владою надамо необхідну допомогу. Ворог має понести повну відповідальність за свої терористичні дії проти мирного населення. Висловлюємо співчуття родині та близьким загиблих, – резюмував він

Російські окупанти в ніч на 11 серпня направили на Київ балістичні ракети на дрони. Вони не досягли цілі, у столиці влучань не було. Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.

Зазначається, що це друга атака з початку серпня на столицю. Спочатку окупанти запустили у напрямку Києва балістичні рекети. У КМВА припускають, що це могли бути “Іскандер-М” або північнокорейської KN-23.

Ракети не долетіли до Києва, удар на себе прийняло передмістя.

На той момент вже було відомо по кілька десятків запущених по Україні ударних БпЛА типу Shahed. Біля десятка з них після складних маневрів намагалися атакувати Київ. Але силами та засобами ППО всі ударні дрони ворога були збиті в повітряному просторі столиці України, – йдеться у повідомленні

За останніми даними, у Києві руйнувань не зафіксовано, інформації щодо постраждалих немає.

Донеччина

Вранці 11 серпня російська терористична армія здійснила черговий обстріл Краматорська на Донеччині. Внаслідок ворожої атаки у місті постраждали мирні жителі.

Також зафіксовано руйнування. Про це у Фейсбуці повідомив начальник Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко.

На місці російського теракту працюють усі відповідні служби з ліквідації обстрілу. Подробиці нічного обстрілу Краматорська уточнюються.

Краматорськ знов зазнав ворожого обстрілу. Є постраждалі та руйнування. Працюють всі відповідні служби над ліквідацією, – повідомив чиновник

У Донецькій ОВА уточнили, що внаслідок атаки у Краматорську постраждали четверо людей.

Другий ранок поспіль росіяни б’ють по Краматорську. Сьогодні — знову по інфраструктурному об’єкту. Наразі відомо про чотирьох поранених: 1 людина у важкому стані — її оперують, 2 отримали легкі поранення — їм надали необхідну медичну допомогу, ще 1 людина не потребує допомоги, – зазначив він.

Місцеві Телеграм-канали повідомляють, що серія вибухів пролунала у Краматорську близько 6:50 ранку. В одному з районів міста піднявся стовп диму, повідомляється також про руйнування цивільної інфраструктури. За попередніми даними, російські терористи вдарили по місту балістичними ракетами.

Харківщина

В ніч на 11 серпня окупанти вдарили по Золочеву Богодухівського району на Харківщині.

Ворог ракетою влучив по Будинку дитячої та юнацької творчості.

Сталося загоряння даху двохповерхової адміністративної будівлі.

Інформація про постраждалих не надходила.

Вінниччина

Як повідомила перший заступник начальника Вінницької ОВА Наталя Заболотна, в ніч на 11 серпня за результатами роботи ППО в області знищені 7 БпЛА.

Інформація про постраждалих, пошкодження та руйнування майна на цей момент не надходила. Дякую Силам оборони та безпеки України, – написала Наталя Заболотна

Дніпропетровщина

У Дніпропетровській області успішно відпрацювали сили ППО. Наші військові збили вночі ворожий «Шахед».

Рівненщина

За словами керівника Рівненської ОВА Олександра Коваля, у регіоні працювали сили ППО. Ними успішно збито повітряні об’єкти ворога.

Жодних ушкоджень та руйнувань інфраструктури зафіксовано не було. Люди не постраждали, – повідомив посадовець.

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