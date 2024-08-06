Ворогом була здійснена чергова повітряна атака в ніч на 6 серпня. Росіяни атакували Україну ракетами і «Шахедами». Зокрема, під потужним ударом була столиця. Мешканці кажуть, що ця атака нагадала їм ранок 24 лютого 2022 року.

«Новини України – НСН» розповідають все, що відомо про атаку на цей момент. Новина доповнюється.

Інформація від Повітряних сил

У Повітряних силах повідомляють, що у ніч на 6 серпня 2024 року противник ударив 4-ма балістичними ракетами «Іскандер-М»/KN-23 по Київщині із Воронезької обл. – рф, 2-ма керованими авіаційними ракетами Х-59 із повітряного простору над акваторією Азовського моря та 16-ма ударними БпЛА типу «Shahed» із напрямків мис Чауда – Крим, Курськ – рф.

Відбивали повітряний напад мобільні вогневі групи Сил оборони України, зенітні ракетні війська та підрозділи РЕБ Повітряних Сил.

В результаті протиповітряного бою збито дві балістичні ракети «Іскандер-М»/KN-23, дві керовані авіаційні ракети Х-59 та 15 ударних БпЛА у Київській, Херсонській, Миколаївській та Хмельницькій областях.

Як рухались повітряні цілі

Моніторингова група ‘war monitor’ показала приблизний маршрут ракет та ‘шахедів’ Україною під час сьогоднішньої нічної атаки.

Повітряна атака в ніч на 6 серпня: ситуація в регіонах

Київщина

У КМВА повідомляють, що в понеділок, близько 23:00 ворог завдав ракетного удару в напрямку Києва та передмістя.

В столиці та на околицях міста працювали сили та засоби протиповітряної оборони.

Станом на цю хвилину в Києві не зафіксовано руйнувань, інформації щодо потерпілих не надходило. Дані оперативного зведення оновлюються та уточнюються.

За даними ОВА, вночі ворог атакував Київщину за допомогою ракет та ударних дронів.

В регіоні працювали сили ППО. Ворожі цілі були збиті. Влучань в об’єкти житлової та критичної інфраструктури не допущено. Постраждалі відсутні.

Оперативні групи працюють на місцях падіння уламків збитих ворожих цілей.

Станом на 8:00 зафіксовано пошкодження: багатоквартирного будинку – вибиті вікна на першому та другому поверсі, де розташовані нежитлові приміщення; у двох АЗС – вибиті вікна, посічені фасади; багатоповерхової будівлі з офісними приміщеннями – вибиті двері, вікна, посічений фасад. Також вибуховою хвилею пошкоджено будинок лісника.

Пожежі на місцях падіння уламків відсутні.

Всі оперативні служби продовжують роботу з ліквідації наслідків ворожої атаки.

Журналісти «Украина – Сейчас» повідомляють з місця події, що на Київщині уламки ракети понівечили дерева і електроопори, утворилася величезна вирва.

Момент прильоту в Броварах на Київщині публікують телеграм-канали. Попередньо, це сталося біля ТЦ Термінал.

Миколаївщина

Російські війська в ніч проти вівторка атакували Очаківську та Коблевську громаду безпілотниками, ППО ліквідувала 13 одиниць, є пошкодження, повідомляє голова ОВА Віталій Кім.

“У ніч на 6 серпня силами і засобами протиповітряної оборони Миколаївської області знищено 13 БпЛА типу “Shahed-136/131”, – сказано в телеграм-каналі.

За словами Кіма, у ніч проти вівторка орієнтовно о 02:55 ворог атакував Очаківську та Коблевську громади безпілотниками типу “Shahed 131/136”.

Водночас унаслідок бойової роботи та падіння уламків виникли три пожежі на відкритих територіях, які оперативно ліквідували рятувальники.

Крім того, в Очаківській ОТГ пошкоджено три приватні домоволодіння, а в Коблевській уламки впали за межами території бази відпочинку, внаслідок чого вибуховою хвилею пошкоджено вікна підсобного приміщення та будівлі бази відпочинку. Постраждалих немає.

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