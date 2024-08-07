Нічна повітряна атака 7 серпня: збито 30 «Шахедів» – все, що відомо

Ворогом була здійснена чергова нічна повітряна атака 7 серпня, яка продовжилася і зранку. Росіяни запускали по Україні «Шахеди». Вже є інформація від Повітряних сил і ОВА в регіонах.

«Новини України – НСН» розповідають все, що відомо про атаку на цей момент. Новина доповнюється.

Інформація від Повітряних сил

У Повітряних силах повідомляють, що у ніч на 7 серпня 2024 року російські окупанти атакували ударними БпЛА типу «Shahed» із районів Приморсько-Ахтарськ, Єйськ – рф.

Радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та супроводжено 30 ударних безпілотників.

В результаті протиповітряного бою усі ворожі БпЛА збито у Київській, Хмельницькій, Вінницькій, Миколаївській, Херсонській, Харківській та Черкаській областях.

Застосовано сили та засоби мобільних вогневих груп Сил оборони України, зенітних ракетних підрозділів та РЕБ Повітряних Сил.

Нічна повітряна атака 7 серпня: ситуація в регіонах

Київщина

Ворог не полишає свої спроби атакувати Київську область вже три ночі поспіль. Цього разу Київщина була атакована БпЛА. Тривога тривала всю ніч – більше 8 годин. Про це повідомляє Київська ОВА.

В області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі.

На жаль, внаслідок падіння уламків збитих цілей одна людина травмована – осколкове поранення ноги.

В двох громадах області зафіксовані пошкодження 22 приватних будинків та господарської споруди.

В будинках пошкоджені покрівлі дахів, вибиті вікна та двері, посічені фасади. На прибудинкових територіях також пошкоджені паркани.

Постраждалим буде надана вся необхідна допомога.

Оперативні служби продовжують фіксацію наслідків атаки.

Миколаївщина

У ніч на 7 серпня над Миколаївською областю українська ППО збила 14 російських “Шахедів”, через падіння уламків горіла суха трава.

Зазначається, що внаслідок бойової роботи та падіння уламків виникло дві пожежі сухої трави на відкритих територіях у Миколаївському та Баштанському районах. Згоряння оперативно загасили.

Поперпілих немає, – додав Кім

Хмельниччина

У ніч на 7 серпня підрозділи протиповітряної оборони знищили чотири російських БПЛА над Хмельницькою областю, через атаку пошкоджено будівлі місцевого підприємства, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.

Сьогодні вночі під час повітряної тривоги наші сили ППО в межах області знешкодили чотири ворожі БПЛА типу “Шахед”. Постраждалих або травмованих немає, – написав він у телеграм-каналі

Як повідомив очільник ОВА, “через падіння уламків пошкоджено резервуари для зберігання та приміщення цеху одного з виробничих підприємств області”.

На місці працюють усі відповідні служби.

Вінниччина

Чотири години на Вінниччині тривала повітряна тривога. Через регіон пролітали декілька груп ударних дронів.

Лунали вибухи, це працювали сили ППО. Наші оборонці в області збили два БпЛА.

Близько першої ночі Повітряні сили повідомили: «Кілька груп дронів в напрямку Вінницької та Черкаської областей». Згодом жителі регіону чули вибухи.

Вранці, як повідомили в ОВА, цієї ночі на Вінниччині працювала ППО — знищили два БпЛА.

Інформація про постраждалих та руйнування на цей момент не надходила.

Черкащина

Понад вісім годин поспіль у Черкаській області тривала повітряна тривога. Завдяки нашим оборонцям – попередньо без наслідків для області.

Про це повідомив начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець. «Подекуди було гучно. У цей час в небі над Черкащиною наші захисники знищили два ворожі БпЛА», – зазначив Табурець.

Звернень по допомогу від населення наразі не надходило. Обстеження території триває.

Сумщина

Сумська ОВА поінформувала, що над областю знищили ворожу балістичну ракету.

На Сумщині повітряна тривога триває майже добу через ракетну загрозу.

Про це в Телеграмі повідомив начальник Сумської МВА Олексій Дрозденко.

Сумчани, вже майже добу в місті та області триває повітряна тривога! Вкотре наголошую – будьте максимально уважними та обережними, особливо в найближчі дні. Якщо є можливість працювати дистанційно – так і робіть. Бережіть себе і своїх рідних, – написав Дрозденко

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