Нічна повітряна атака 5 серпня: збили усі дрони, але є руйнування – все, що відомо

Ворогом була здійснена чергова нічна повітряна атака 5 серпня. Росіяни запускали по Україні «Шахеди». На жаль, є руйнування.

«Новини України – НСН» розповідають все, що відомо про атаку.

Інформація від Повітряних сил

У Повітряних силах повідомляють, що у ніч на 5 серпня 2024 року російські окупанти атакували ударними БпЛА типу «Shahed» із районів Приморсько-Ахтарськ, Курськ – рф. Радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та супроводжено 24 ударні дрони.

В результаті протиповітряного бою усі ворожі БпЛА збито мобільними вогневих групами Сил оборони України, зенітними ракетними підрозділами та засобами РЕБ Повітряних Сил у Київській, Вінницькій, Кіровоградській, Харківській, Сумській, Полтавській та Дніпропетровській областях.

Нічна повітряна атака 5 серпня: ситуація в регіонах

Київщина

У ніч на понеділок, 5 серпня, російські війська намагалися атакувати Київську область за допомогою БПЛА. Про це повідомляє начальник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко. Він поінформував, що повітряна тривога оголошувалася двічі та тривала майже всю ніч. В області працювали сили ППО.

Влучань в об’єкти житлової та критичної інфраструктури не допущено. Постраждалі відсутні. Падіння уламків фіксуються поза межами населених пунктів на відкритій місцевості, – зазначив начальник Київської ОВА

Також Руслан Кравченко звернувся до мешканців Київської області та вчергове наголосив на необхідності дбати про свою безпеку – не нехтувати сигналами повітряної тривоги та перебувати в укриттях поки небезпека не мине.

У випадку знаходження уламків збитих цілей повідомляти поліцію або ДСНС. В жодному разі не чіпати та не фотографувати їх. Бережіть себе та своїх близьких, – наголосив Руслан Кравченко

Харківщина

У Харківській області зафіксовано ворожі атаки БПЛА, що пошкодили цивільну інфраструктуру в кількох районах. Про це повідомив у понеділок голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.

Зі слів Синєгубова, ситуація з ворожими ударами на ранок понеділка наступна:

5 серпня, 00:49, Харківський р-н, село Васищеве. Внаслідок падіння залишків БПЛА пошкоджено цивільну інфраструктуру.

23:57, Богодухівський р-н, село Ков’яги. Влучання уламків БПЛА «Шахед» по цивільній інфраструктурі.

Вінниччина

Перша заступниця начальника Вінницької ОВА Наталя Заболотна повідомила, що за результатами роботи ППО в області знищено 4 БпЛА.

Інформація про постраждалих та руйнування на цей момент не надходила. Дякую Силам оборони та безпеки України! – зазначила посадовиця

Дніпропетровщина

Цієї ночі оборонці неба збили над Дніпропетровської областю 2 шахеди. Інформації про постраждалих і руйнування не надходило.

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