Повітряна атака в ніч на 21 липня: удар по критичній інфраструктурі, є поранені – все, що відомо

Ворогом була здійснена чергова повітряна атака в ніч на 21 липня. Росіяни запускали по Україні ракети і «Шахеди». Більшість цілей вдалося збити, але є руйнування і поранені.

«Новини України – НСН» розповідають все, що відомо про атаку на цей момент. Новина доповнюється.

Інформація від Повітряних сил

У Повітряних силах повідомляють, що у ніч на 21 липня 2024 року противник завдав удару трьома балістичними ракетами «Іскандер-М» із Курської області та Криму, двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із повітряного простору Курської області – рф. та 39-ма ударними БпЛА типу «Shahed» із трьох напрямків: Курськ, Приморсько-Ахтарськ – рф, Крим.

Під час нічної атаки радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід повітряних цілей у понад 10 областях України. До відбиття повітряного нападу залучено підрозділи мобільних вогневих груп усіх Сил оборони України, а також зенітні ракетні війська та РЕБ Повітряних Сил.

Цієї ночі протиповітряній обороні вдалося збити 35 ворожих ударних БпЛА «Shahed – 131/136». Також, завдяки активній протидії, ворожі керовані авіаційні ракети Х-59/69 не досягли своїх цілей.

Протиповітряна оборона працювала у Сумській, Полтавській, Київській, Чернігівській, Херсонській, Дніпропетровській, Донецькій, Миколаївській, Одеській, Черкаській областях.

Повітряна атака в ніч на 21 липня – ситуація в регіонах

Київщина

Армія країни-агресора РФ у ніч на 21 липня намагалася безпілотниками ударити по Києву. Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко

За його словами, усі БПЛА було знищено силами й засобами протиповітряної оборони ЗСУ на підступах, у Києві без руйнувань і потерпілих.

Ці систематичні атаки рашистів дронами вкотре доводять – загарбник активно шукає можливість уразити Київ. Він випробовує свої нові тактики, шукає маршрути підльотів до столиці, намагається викривати розташування нашої ППО, – зазначив Попко

Очільник КМВА додав, що це уже щонайменше п’ята поспіль реальна спроба ворога атакувати столицю дронами.

На Київщині, де працювали сили ППО, внаслідок падіння уламків збитих “шахедів” пошкоджено приватні будинки і автомобіль, а також розгорілася пожежа.

Вночі Київщина була атакована ударними дронами ворога. Влучань в житлову чи критичну інфраструктуру немає. Постраждалі відсутні. Водночас на території двох районів області оперативні групи фіксують падіння уламків ворожих цілей. Є незначні пошкодження фасаду та вікон двох приватних будинків та автомобіля. Крім того, внаслідок падіння уламків сталося загоряння трав’яного настилу, яке було оперативно ліквідовано, – повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко

Миколаївщина

Російські війська завдали ракетного удару по Баштанському району Миколаївської області пізно увечері. Поранені люди, почалася пожежа на підприємстві.

Про це розповів голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Баштанський район зазнав ракетної атаки. Внаслідок чого відбулося займання складського приміщення сільськогосподарського підприємства та сухої трави. Пожежа була оперативно ліквідовано вогнеборцями – повідомив Кім

За словами голови ОВА, вибуховою хвилею пошкоджено приватні будинки.

Поранень зазнали двоє осіб, – зазначив Кім

Крім того, у ніч проти 21 липня силами та засобами протиповітряної оборони в Миколаївській області знищено одного БПЛА типу «Shahed 131/136».

Сумщина

Російські загарбники сьогодні вранці завдали ударів із застосуванням безпілотників та ракетного озброєння по об’єктах критичної інфраструктури у Шосткинському районі Сумської області.

Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація.

Сьогодні зранку, 21 липня ворог наніс ракетно-авіаційний удар по об’єктам критичної інфраструктури Шосткинського району, – йдеться в публікації ОВА у Телеграмі

В адміністрації також розповіли, що на місці “прильотів” працюють екстрені служби.

Наслідки ворожої атаки уточнюються, – додали в ОВА

Дніпропетровщина

Вночі оборонці неба знищили над областю 4️ ворожі «Шахеди» над Дніпропетровщиною.

Полтавщина

У ніч з 20 на 21 липня у Полтавській області працювала протиповітряна оборона, яка збивала російські безпілотники. Про це повідомив керівник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін.

Руйнувань інфраструктури немає. Також внаслідок нічної атаки немає постраждалих, зазначив Пронін. Вночі повітряна тривога на Полтавщині тривала понад 4 годин.

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