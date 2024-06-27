Масована нічна повітряна атака 27 червня: збили майже все – що відомо

Ворогом вчергове була здійснена нічна повітряна атака 27 червня. Ворог запускав по Україні «Шахеди» і ракети. Українській ППО вдалося збити майже всі цілі.

«Новини України – НСН» розповідають, що відомо про атаку на цей момент. Новина доповнюється.

Інформація від Повітряних сил

У Повітряних силах повідомляють, що у ніч на 27 червня 2024 року російські окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по Україні, застосувавши ракети повітряного, морського базування та ударні БпЛА типу «Shahed».

До бойової роботи залучалась винищувальна авіація, зенітні ракетні війська Повітряних Сил, мобільні вогневі групи та підрозділи радіоелектронної боротьби Сил оборони України.

Усього ворог застосував 6 ракет різних типів та 23 ударні БпЛА:

1 аеробалістичну ракету Х-47 М2 «Кинджал» (із повітряного простору Тамбовської обл.– рф.);

4 крилаті ракети «Калібр» (із північно-східної частини акваторії Чорного моря);

1 керовану авіаційну ракету Х-59/Х-69 (із повітряного простору Курської області – рф.);

23 ударні БпЛА типу «Shahed-131/136» (район пусків – Приморсько-Ахтарськ – рф).

В результаті протиповітряного бою збито 28 повітряних цілей:

4 крилаті ракети «Калібр»;

1 керовану авіаційну ракету Х-59/Х-69;

23 ударні БпЛА типу «Shahed-131/136».

Таким чином, не вдалося збити лише один «Кинджал».

Маршрут ворожих ракет і дронів цієї ночі.

Ось приблизно так летіли цієї ночі ракети і «Шахеди» над Україною.

Нічна повітряна атака 27 червня: ситуація в регіонах

Миколаївщина

У ніч на 27 червня протиповітряна оборона ліквідувала шість безпілотників типу «Shahed 131/136» та три крилаті ракети в Миколаївській області.

Дніпропетровщина

1️ ворожий «шахед» був збитий над Дніпропетровською областю. Його знищили наші оборонці неба у Криворізькому районі

Хмельниччина

У ніч проти 27 червня Повітряні сили повідомили, що ворожі безпілотники рухаються у напрямку західних областей. Згодом стало відомо про рух крилатих ракет у напрямку Хмельниччини.

Біля 02:58 на Хмельниччині пролунали повторні вибухи. Моніторингові канали повідомляють про небезпеку для Старокостянтинова. Раніше Повітряні сили заявили про рух швидкісних цілей через Житомирщину у південно-західному напрямку.

О 03:01 знову повідомили про вибухи на Хмельниччині.

Після 5 ранку знову було чутно вибухи біля Старокостянтинова у Хмельницькій області. Сили ППО працювали по “шахедах”.

Моніторинговий Телеграм-канал «Миколаївський Ваньок» повідомляв про «прихід» у Хмельницькій області. Офіційної інформації наразі немає

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