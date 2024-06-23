Нічна повітряна атака 23 червня: під ударом Київщина, багато руйнувань і постраждалі – що відомо

Ворогом була здійснена чергова нічна повітряна атака 23 червня. Росіяни запускали по Україні ракети. Атака призвела до руйнувань і є постраждалі.

Новини України – НСН розповідають все, що відомо на цей момент про атаку.

Що кажуть у Повітряних силах

У Повітряних силах вночі повідомляли про рух крилатих ракет над Миколаївською, Кіровоградською, Черкаською, Київською, Житомирською і Хмельницькою областями. Лунала повітряна тривога.

Вранці стало відомо, що ворог атакував трьома крилатими ракетами морського базування «Калібр» із акваторії Азовського моря.

Дві ракети збито зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил у Київській області.

Нічна повітряна атака 23 червня: ситуація в регіонах

Київщина

Від нічного ракетного удару сьогодні постраждала Київщина. Тут є постраждалі і багато руйнувань.

Як повідомляють в Київській ОВА, станом на 8:00 до медиків звернулося дві людини. Поранення незначні. Медична допомога надана на місці. Госпіталізації потерпілі не потребують.

Внаслідок падіння уламків в одному з населених пунктів пошкоджено 6 багатоповерхівок та понад 20 приватних будинків. В приміщеннях вибиті вікна, балкони, посічені фасади та покрівлі.

Також пошкоджені будівлі АЗС, аптеки, підприємства, адміністративна будівля та 3 автомобілі.

Оперативні служби на місцях продовжують фіксацію та ліквідацію наслідків ракетної атаки.

На ліквідації задіяно 2 одиниці техніки та 15 співробітників особового складу ДСНС.

Також на місці працюють психологи та медичні працівники ДСНС.

Фото наслідків ракетного удару по Київщині

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