Нічна повітряна атака 11 липня: росія запускала ракети і «Шахеди» – все, що відомо

Ворогом була здійснена чергова нічна повітряна атака 11 липня. Росія запускала по Україні ракети і «Шахеди». Ракети, на жаль, збити не вдалося.

«Новини України – НСН» розповідають все, що відомо про атаку на цей момент. Новина доповнюється.

Інформація від Повітряних сил

У Повітряних силах повідомляють, що у ніч на 11 липня 2024 року противник ударив по Сумщині двома балістичними ракетами «Іскандер-М» із Курської області, а також атакував 6-ма ударними БпЛА типу «Shahed-131/136» із Приморсько-Ахтарська – рф.

Усі ворожі ударні БпЛА були збиті у Миколаївській, Хмельницькій, Львівській та Івано-Франківській областях.

До бойової роботи залучались винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, розрахунки мобільних вогневих груп Сил оборони України.

Нічна повітряна атака 11 липня: ситуація в регіонах

Сумщина

За даними, представленими ОК “Північ”, окупаційні війська РФ у ніч на 11 липня застосували по території північного району Сумщини ракети оперативно-тактичного комплексу “Іскандер-М”.

Є достовірна інформація щодо попадання двох таких ракет по території Кролевецької громади (Шосткинський район), внаслідок чого отримав поранення один місцевий житель.

Дані про матеріальні збитки від цієї ракетної атаки уточнюються.

Миколаївщина

У ніч на 11 липня силами та засобами протиповітряної оборони у Миколаївській області знищено один БПЛА типу «Shahed 131/136». Внаслідок падіння уламків збитого БпЛА на відкритій місцевості виникла пожежа сухої трави. Займання оперативно ліквідовано підрозділами пожежників. Постраждалих немає.

Львівщина

Під час повітряної тривоги, яка тривала на Львівщині з 01:01 до 02:55 11 липня, повітряний простір нашої області перетнув один ворожий безпілотник.

Його знищили силами та засобами ППО ПвК «Захід». Попередньо обійшлося без жертв, постраждалих та руйнувань.

Івано-Франківщина

У ніч на 11 липня на Прикарпатті оголошували “повітряну тривогу”. Армія рф атакувала Івано-Франківську область повітряними цілями, працювали сили ППО, жертв та руйнувань цивільної інфраструктури немає, повідомила у четвер голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук.

Ворог атакував нашу область повітряними цілями. Дякуючи ППО, обійшлося без жертв та руйнувань цивільної інфраструктури – написала Онищук у Телеграмі

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