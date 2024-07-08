Нічна повітряна атака 8 липня: росія запускала ракети – все, що відомо

Ворогом була здійснена чергова нічна повітряна атака 8 липня. Росіяни запускали по Україні ракети з двох напрямків. Масштабна повітряна тривога по всій Україні тривала трохи більше години.

«Новини України – НСН» розповідають все, що відомо про атаку на цей момент. Новина доповнюється.

Нічна повітряна атака 8 липня: інформація від Повітряних сил

У ніч на понеділок сили української ППО збили три ракети, які армія Росії запустила по Україні. Про це повідомив командувач Повітряних Сил ЗСУ Микола Олещук.

Зазначається, що вночі 8 липня ворог атакував Україну ракетами повітряного та наземного базування:

4-ма ракетами Х-101 із літаків стратегічної авіації Ту-95МС (район пусків – повітряний простір Саратовської обл. – рф)

2-ма балістичними ракетами «Іскандер-М» (райони пусків – Курська обл. – рф, Крим).

За результатами бойової роботи протиповітряною обороною знищено 3 крилаті ракети Х-101 у Житомирській та Черкаській областях.

Як летіли ракети

Орієнтовний маршрут ракет під час нічної атаки рф на Україну публікують моніторингові канали

З огляду на мапу, основний удар росіяни хотіли завдати по Хмельниччині.

Польща підіймала авіацію

У Польщі цієї ночі піднімали у повітря винищувачі F-16 для убезпечення повітряного простору через ракетний обстріл Росією території України.

Про це повідомило у соцмережі X Оперативне командування ЗС Польщі.

«Сьогодні вночі спостерігається інтенсивна діяльність дальньої авіації Російської Федерації, пов’язана із завданням ударів по об’єктах, які розташовані, зокрема, на території Західної України… Розпочато всі необхідні процедури для гарантування безпеки повітряного простору Польщі, а Оперативне командування моніторить ситуацію», – йдеться в повідомленні.

Підкреслюється, що через активність польської та союзницької авіації у південно-східній частині Польщі міг спостерігатися підвищений рівень шуму.

Як зазначається, востаннє активність російської авіації, під час якої завдавалися удари по інфраструктурі у Західній Україні, спостерігалася в ніч з 21 на 22 червня.

Згодом в Оперативному командуванні ЗС Польщі повідомили, що через завершення завдання ракетних ударів російською авіацією по території України чергування польської та союзницької авіації у повітряному просторі РП завершено.

Можлива нова атака

Вранці по всій Україні знову оголошували тривогу через зліт літака МіГ-31 К, який є носієм “Кинджалів”. Вона тривала 23 хвилини – обійшлося без пусків ракет.

А о 07:19 Повітряні сили України повідомили, що зафіксовано зліт 5 бортів Ту-95 з аеродрому “Оленья” (Мурманська область, рф). Тобто за декілька годин можлива нова атака. Якщо виліт бойовий, про це повідомлять додатково.

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