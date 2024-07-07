Нічна повітряна атака 7 липня: ворог запускав «Шахеди» і ракети – все, що відомо

Ворогом була здійснена чергова нічна повітряна атака 7 липня. Росіяни запускали по Україні «Шахеди» і ракети.

«Новини України – НСН» розповідають все, що відомо про атаку на цей момент. Матеріал доповнюється.

Інформація від Повітряних сил

У Повітряних силах повідомляють, що у ніч на 7 липня 2024 року противник атакував двома балістичними ракетами «Іскандер-М» та 13-ма ударними БпЛА типу «Shahed-131/136» із Курської обл. – рф.

В результаті бойової роботи зенітними ракетними підрозділами, розрахунками мобільних вогневих груп Сил оборони та засобами РЕБ Повітряних Сил ЗС України збито 13 «шахедів» у Кіровоградській, Харківській, Сумській та Полтавській областях.

Нічна повітряна атака 7 липня: ситуація в регіонах

Дніпропетровщина

Вночі ворог здійснив ракетну атаку на Павлоград. Уламками там пошкоджено 4 приватні будинки. На щастя, обійшлося без жертв і поранених.

Вночі в області працювали сили ППО. ПвК “Схід” знищили 1 ракету та розвідувальний дрон.

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