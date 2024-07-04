Нічна повітряна атака 4 липня: більшість цілей збили, але є приліт по енергетиці – все, що відомо

Ворогом була здійснена чергова нічна повітряна атака 4 липня. Росіяни запускали по Україні «Шахеди». Більшість ворожих цілей вдалося збити, але є приліт. Також відомо про руйнування, пожежу і постраждалу.

«Новини України – НСН» розповідають все, що відомо про атаку на цей момент. Новина оповнюється.

Інформація від Повітряних сил

У Повітряних силах розповіли, що у ніч на 4 липня 2024 року противник атакував 22-ма ударними БпЛА типу «Shahed-131/136» із Курської обл. – рф.

В результаті бойової роботи зенітними ракетними підрозділами, розрахунками мобільних вогневих груп Сил оборони та засобами РЕБ Повітряних Сил ЗС України збито 21 «шахед» у межах Київської, Чернігівської, Житомирської, Сумської, Дніпропетровської та Полтавської областей.

Нічна повітряна атака 4 липня: ситуація в регіонах

Житомирщина

Сьогодні вночі, під час повітряної атаки, силами протиповітряної оборони над територією Житомирщини за попередньою інформацією знищено 3 дрони-камікадзе типу «шахед», повідомив начальник Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

Через падіння уламків виникла пожежа в одному з приватних будинків, яку оперативно ліквідувала ДСНС.

Внаслідок пожежі постраждала жінка, яку госпіталізовано до лікарні. Ій надається необхідна допомога, зазначив посадовець.

Чернігівщина

На Чернігівщині був приліт.

Понад 5 годин цієї ночі тривала повітряна тривога для Чернігівщини. На жаль, ворожий «шахед» влучив в один з об’єктів області. На зараз без електропостачання залишаються 5963 споживача. Енергетики працюють над відновленням, – повідомив голова ОВА В’ячеслав Чаус

Дніпропетровщина

Вночі сили ППО знищили над Дніпропетровською областю 2 «Шахеди»

Київщина

До Києва безпілотники наближалися хвилями та з різних напрямків. Але завдяки результативній роботі протиповітряної оборони жоден дрон до самого Києва не долетів. Силами та засобами ППО БпЛА ворога були знищені на підступах до столиці. (Тип та кількість – у звітах Повітряних Сил).

В Києві, попередньо, без жертв та руйнувань.

Життєдіяльність міста не порушена.

Сумщина

Сьогодні вночі сили ППО збили над Сумщиною ворожий БпЛА типу “Шахед”. про це повідомляють у Сумській ОВА.

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