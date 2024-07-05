Нічна повітряна атака 5 липня: збили усі «Шахеди», але є руйнування – все, що відомо

Ворогом була здійснена чергова нічна повітряна атака 5 липня. Росіяни запускали по Україні «Шахеди». Усі ворожі цілі вдалося збити, але не обійшлося без руйнувань.

«Новини України – НСН» розповідають все, що відомо на цей момент про атаку. Новина доповнюється.

Інформація від Повітряних сил

У Повітряних силах повідомляють, що у ніч на 5 липня 2024 року російські окупанти атакували Україну 32-ма ударними БпЛА типу «Shahed-131/136» із районів Курськ, Приморсько-Ахтарськ – рф.

Відбивали удар винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України, підрозділи радіоелектронної боротьби.

Упродовж ночі захисниками неба збито усі 32 «шахеди» у Миколаївській, Одеській, Херсонській, Дніпропетровській, Київській, Чернігівській та Черкаській областях.

Нічна повітряна атака 5 липня: ситуація в регіонах

Київщина

У Макарівській громаді Бучанського району на Київщині уламки збитих російських безпілотників пошкодили 6 приватних будинків та автомобіль, розповів селищний голова Вадим Токар.

Сьогодні вночі Макарівську громаду було атаковано ворожими БПЛА. За наслідками нічної атаки, в одному з населених пунктів громади уламками БПЛА було пошкоджено 6 приватних будинків та 1 автомобіль. У будинках вибито вікна, пошкоджено двері, дахи. Загиблих і постраждалих немає», – зазначив він

Селищний голова додав, що «всі необхідні служби працюють на місці події.

Дніпропетровщина

Вночі над Дніпропетровською областю сили ППО збили 3️ «шахеди».

Миколаївщина

У ніч на 5 липня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено три БпЛА типу «Shahed 131/136».

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