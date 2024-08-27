Ворог вбив 3 і поранив 5 людей на Запоріжжі за добу

Ворог вбив 3 і поранив 5 мирних мешканців на Запоріжжі за добу.

Про це повідомляють у Запорізькій ОВА, передають «Новини України – НСН».

Троє загиблих та п’ятеро поранених внаслідок російських атак по Запоріжжю та Запорізькому району, – йдеться у повідомленні

Обстріли на Запоріжжі за добу

Впродовж доби окупанти 208 разів били по 14 населених пунктах Запорізької області.

Війська рф здійснили 6 ракетних ударів по Новогупалівці та Миколай-Полю.

128 БпЛА різної модифікації атакували Запоріжжя, Біленьке, Червонодніпровку, Гуляйполе, Новоандріївку, Роботине, Верхню Терсу, Малу Токмачку, Малинівку та Левадне.

Здійснено 5 обстрілів з РСЗВ – накрили «Градами» Новоандріївку, Малу Токмачку та Роботине.

69 артобстрілів завдано по території Степногірська, Оріхова, Гуляйполя, Новоандріївки, Верхньої Терси, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки та Левадного.

Надійшло 38 повідомлень про руйнування житлових будинків та об’єктів інфраструктури.

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