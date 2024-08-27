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Ворог вбив 3 і поранив 5 людей на Запоріжжі за добу

Журналіст
Ворог вбив 3 і поранив 5 людей на Запоріжжі за добу

Ворог вбив 3 і поранив 5 мирних мешканців на Запоріжжі за добу.

Про це повідомляють у Запорізькій ОВА, передають «Новини України – НСН».

Троє загиблих та  п’ятеро поранених внаслідок російських атак по Запоріжжю та Запорізькому району, – йдеться у повідомленні

Обстріли на Запоріжжі за добу

Впродовж доби окупанти 208 разів били по 14 населених пунктах Запорізької області.

  • Війська рф здійснили 6 ракетних ударів по Новогупалівці та  Миколай-Полю.
  • 128 БпЛА різної модифікації атакували Запоріжжя, Біленьке, Червонодніпровку, Гуляйполе,  Новоандріївку, Роботине, Верхню Терсу, Малу Токмачку, Малинівку та Левадне.
  • Здійснено 5 обстрілів з РСЗВ – накрили «Градами» Новоандріївку, Малу Токмачку та Роботине.
  • 69 артобстрілів завдано по території Степногірська, Оріхова, Гуляйполя, Новоандріївки, Верхньої Терси, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки та Левадного.

Надійшло 38 повідомлень про руйнування житлових будинків та об’єктів інфраструктури.

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