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У Нікополі 9 серпня ворог поранив 1,5 річного хлопчика і його маму

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Журналіст
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У Нікополі 9 серпня ворог поранив 1,5 річного хлопчика і його маму. Окупанти поцілили по місту дроном-камікадзе.

Повідомив очільник обласної ради Микола Лукашук, передають Новини України – НСН.

«Ввечері окупанти чотири рази атакували Нікополь. Дроном-камікадзе вдарили по житловому будинку», йдеться у повідомленні.

Внаслідок чого постраджала молода мама з маленькою дитиною. Півторарічний хлопчик госпіталізований у стані середньої тяжкості, його 21-річна мама лікуватиметься вдома. Пошкоджений багатоквартирний будинок.

Гатили окупанти по Нікопольщині вночі  та на ранок.  Цілили по Нікополю, Мирівській та Червоногригорівській громадах. Через обстріли сталася пожежа.

 У Нікополі 9 серпня ворог поранив 1,5 річного хлопчика : фото

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Ще новини України: На Нікопольщині ворог поранив трьох дітей: вдарив дроном по місту

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