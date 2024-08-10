У Нікополі 9 серпня ворог поранив 1,5 річного хлопчика і його маму. Окупанти поцілили по місту дроном-камікадзе.

Повідомив очільник обласної ради Микола Лукашук, передають Новини України – НСН.

«Ввечері окупанти чотири рази атакували Нікополь. Дроном-камікадзе вдарили по житловому будинку», йдеться у повідомленні.

Внаслідок чого постраджала молода мама з маленькою дитиною. Півторарічний хлопчик госпіталізований у стані середньої тяжкості, його 21-річна мама лікуватиметься вдома. Пошкоджений багатоквартирний будинок.

Гатили окупанти по Нікопольщині вночі та на ранок. Цілили по Нікополю, Мирівській та Червоногригорівській громадах. Через обстріли сталася пожежа.

У Нікополі 9 серпня ворог поранив 1,5 річного хлопчика : фото

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