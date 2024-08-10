10 серпня – яке сьогодні свято, прикмети і традиції, пам’ятні дати, іменини

10 серпня – яке сьогодні свято, які існують прикмети і традиції цього дня, у кого іменини, які пам’ятні дати, пов’язані з цим днем.

Сьогодні 10 серпня. Всесвітній день лева. Православні вшановують пам’ять святого мученика Лаврентія. Залишилося 143 дні до Нового року. Це субота і на цей день припадає 899 день повномасштабної війни в Україні.

10 серпня – яке сьогодні церковне свято

10 серпня в церковному календарі — день пам’яті святого мученика Лаврентія. Він був архідияконом Римської Церкви у III столітті. Він народився 31 грудня 225 року в Тарраконській Іспанії (сучасна Уеска) і загинув мученицькою смертю 10 серпня 258 року в Римі.

Лаврентій був одним із семи дияконів, які допомагали Папі Сиксту II. Під час гонінь на християн, організованих імператором Валеріаном, Лаврентій був заарештований. Перед своєю смертю він роздав церковне майно бідним, що викликало гнів римського префекта. Лаврентія піддали жорстоким тортурам, і він помер, залишаючись вірним своїй вірі.

10 серпня у світі

Всесвітній день лева

Сучасне світове товариство часто відзначає свята, присвячені диким тваринам, які потребують захисту людини через загрозу повного зникнення з обличчя Землі. Про багато таких свят ми і гадки не маємо. Як, наприклад про Всесвітній день лева, що припадає на 10 серпня.

Міжнародний день влогінга

10 серпня святкується міжнародний день влогінга. Не зважаючи на те, що цей термін з’явився нещодавно, він набуває популярності серед прихильників «живого» відео.

Міжнародний день біодизеля

10 серпня в усьому світі відзначається Міжнародний день біодизеля. Дата була обрана не випадково, оскільки саме цього дня у 1893 році почав працювати двигун, заправлений паливом з арахісового масла.

День оновлення біографії

День оновлення біографії (Update Your Bio Day), що відзначається 10 серпня, є унікальною можливістю для людей замислитися над своїм особистим і професійним зростанням та оновити свої онлайн-профілі.

Іменини 10 серпня

Афанасій, В’ячеслав, Роман.

Талісманом людини, народженої 10 серпня, є берил. Самоцвіт, який був відомий від давніх часів. Берил, за словами езотериків, притягує багатство, удачу та добробут.

Традиції, заборони, прикмети 10 серпня

День святого Лаврентія пов’язаний з легендою про “Зоречника”, через появу яскравих ранкових і вечірніх зірок у цей день. Традиційно вважалося, що цей день має особливе значення.

Молоді жінки рано вранці вмивалися в природних джерелах, щоб зберегти свою красу.

Вважалося, що вода, набрана в цей день, має цілющі властивості, особливо корисна для літніх людей і тих, хто страждає від болю в суглобах.

Сьогодні святого Лаврентія вшановують молитвами за сліпих і тих, хто страждає на хвороби очей, що відображає його роль як покровителя зору. Церкви і громади можуть проводити спеціальні богослужіння або процесії, а окремі люди часто беруть участь у благодійних акціях, повторюючи прихильність самого Лаврентія до нужденних

Чоловіки у свято 10 серпня точили серпи, сокири, коси та інший садовий інвентар. Вірили, що якщо цього не зробити, то предмети затупляться і перестануть служити господареві. Якщо робота на полі була закінчена, то косу ховали до наступного року.

Жінки в цей день збирали врожай фруктів і ягід, і готували консервацію. До початку серпня дозрівали груші, абрикоси, яблука. Частину фруктів обов’язково з’їдали сирими. Пасічники збирали врожай меду, а грибники ходили до лісу по опеньки та маслюки.

Сьогоднішнє народне свято невдале для торгівлі, продажу, бізнесу. Люди нічого не продавали, боячись мало заробити або взагалі піти в “мінус”.

У цей час викопують цибульки тюльпанів. У давнину помітили, що сильне мерехтіння зірок на сході сонця передвіщає дощ через два-три дні.

Ще прикмети 10 серпня:

спокійна вода у водоймі вказує на теплі осінь та зиму;

спекотна погода — до дощової осені;

погожий та теплий день — можете рибалити до кінця літа;

сильні дощі — осінь буде затяжною.

Що не можна робити 10 серпня:

Не можна лаятися, сперечатися, підвищувати голос.

Забороняється ділитися з іншими своїми планами.

Не слід лінуватися, інакше не буде грошей.

10 серпня в історії

Визначні поді

1519 — Фернан Магеллан розпочав своє перше навколосвітнє плавання

1793 — Лувр відкрився для публіки

1821 — Міссурі став 24-м штатом США

1876 — в Онтаріо (Канада) зроблений перший у світі міжміський телефонний дзвінок

1919 — Запорозька група Армії УНР визволила від більшовиків Вінницю.

1945 — Японія оголосила про свою капітуляцію

1995 — українка Інесса Кравець встановила в Гетеборзі світовий рекорд у потрійному стрибку — 15 м 50 см

2012 — набув чинності Закон про мови Колесніченка-Ківалова, що значною частиною українського суспільства розцінюється як антиукраїнський.

2016 — ФСБ Росії заявила про затримання «групи громадян України», які нібито готували теракти в окупованому Криму, об’єктами яких були критично важливі елементи інфраструктури і життєзабезпечення півострова, а також про загибель одного співробітника ФСБ під час перестрілки. Володимир Путін заявив, що Україна переходить до терору. Петро Порошенко відкинув усі звинувачення, заявивши, що «ці фантазії — лише привід для чергових військових погроз на адресу України». Наступного для, 11 серпня, Рада Безпеки ООН (за винятком Росії) підтримала Україну. Президент США Обама не прийняв російської версії подій і запропонував Путіну ліпше сконцентруватися на виконанні Росією мінських угод.

Народилися 10 серпня

1737 — Антон Лосенко, український живописець, педагог і культурний діяч, був одним із засновників так званої «історичної школи» в академічному малярстві Російської імперії.

1894 — Михайло Зощенко, український і радянський письменник.

1937 — Андрій Біба, український футболіст («Динамо» Київ), триразовий чемпіон СРСР.

1941 — Роман Лубківський, український письменник, державний і громадський діяч, дипломат.

1942 — Вадим Соснихін, український футболіст («Динамо» Київ), чотириразовий чемпіон СРСР.

1960 — Антоніо Бандерас, іспанський кіноактор («Відчайдушний», «Інтерв’ю з вампіром», «Ніколи не розмовляй з незнайомцями», «Кілери», «Евіта», «Маска Зорро», «Двоє — це занадто»).

2003 — Ілля Ковтун, український гімнаст.

Померли 10 серпня

1907 — Марко Вовчок, українська письменниця, поетеса.

1925 — Микола Трінклер, український хірург, вчений та педагог, професор Харківського медичного інституту.

1979 — Михайло Грицюк, видатний український скульптор

1993 — Володимир Веклич, український вчений, винахідник тролейбусного поїзда.

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