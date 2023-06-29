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29 червня стартували масштабні навчання на випадок можливого теракту на ЗАЕС

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29 червня стартували масштабні навчання на випадок можливого теракту на ЗАЕС
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29 червня в Україні розпочались масштабні спеціальні навчання, спрямовані на підготовку до можливого теракту на ЗАЕС. Про це повідомляє Енергоатом, передає НСН.

Міжвідомчий кризовий штаб координує Міністр енергетики України Герман Галущенко за участі Енергоатома. До навчань також залучені енергетики, представники ДІЯРУ та ДСНС, поліція, медики та інші служби Херсонської, Миколаївської, Дніпропетровської та Запорізької областей.

Стартували масштабні навчання на випадок можливого теракту на ЗАЕС

29 червня стартували масштабні навчання на випадок можливого теракту на ЗАЕС

Під час тренувань всі задіяні служби відпрацьовують механізми реагування на надзвичайну подію й алгоритми захисту населення.

29 червня стартували масштабні навчання на випадок можливого теракту на ЗАЕС

Наголошуємо, заходи носять навчально-тренувальний характер. Просимо всіх зберігати спокій,  -звертаються в Енергоатомі до громадян

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