Чи планують в Україні підвищувати тарифи на світло, розповів під час засідання Уряду 30 січня прем’єр-міністр Денис Шмигаль, передає НСН з посиланням на Укрінформ.

За словами Шмигаля, цієї зими Кабінет міністрів не планує змінювати жодні тарифи для населення.

Цьогоріч завершуємо другий місяць зими, маючи стабільну ситуацію в енергетиці. Минулого року ми жили в умовах постійних обмежень та відключень. Сьогодні в жодному регіоні такого немає і не планується. Після того, як 50% енергосистеми уразили ворожі ракети та дрони, ми провели масштабні ремонти й додали енергетиці 2,2 ГВт потужності. Також збільшили до 1,7 ГВт наші можливості імпорту електроенергії завдяки повній синхронізації із мережею ENTSO-E, – сказав глава українського уряду.

Він підкреслив, що наявність світла в домівках українців, попри постійні повітряні атаки на об’єкти української енергетики, особливо на сході, є заслугою енергетиків. Шмигаль подякував їм за щоденну важку і небезпечну роботу.

Окрім того, Прем‘єр-міністр подякував партнерам, які допомагають Україні коштами, технікою, обладнанням.

Лише за минулий рік отримали вантажі з 35 країн. У Фонді підтримки енергетики України зібрали наявних та анонсованих внесків на понад 400 млн євро, – уточнив він

Шмигаль підкреслив, що допомога продовжує надходити. Зокрема, за його словами, USAID нещодавно передало Укренерго два високовольтні автотрансформатори, які вже працюють та підсилюють українську енергетичну стійкість.

Загалом плануємо отримати 16 таких трансформаторів. Ще один проєкт спільно з USAID — це облаштування газотурбінних установок для децентралізації енергосистеми. Буде закуплена 91 установка для 32-х міст. Одна вже успішно працює на Хмельниччині. Все це зробить нашу енергосистему ще більш стійкою та менш уразливою до атак ворога, – підкреслив очільник українського уряду

Він також додав, що основою української енергетики була і буде атомна генерація. У цьому контексті Шмигаль поінформував про амбітні проєкти її розвитку спільно з американською компанією Westinghouse.

Прем’єр-міністр уточнив, що йдеться про будівництво двох енергоблоків на Хмельницькій АЕС за новітніми технологіями.

Він наголосив, що цей поєкт довгостроковий, але вкрай необхідний для енергонезалежності нашої держави.

Водночас продовжуємо підтримувати українські родини та зберігаємо пільговий тариф на електроенергію для населення. Він був і залишається 2 гривні 64 копійки за кВт-год. Загалом цієї зими уряд не планує зміни жодних тарифів для населення, – підсумував Шмигаль

В Україні поки не підвищувати тарифи на світло: відео