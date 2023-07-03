Тривають як наступальні, так і оборонні дії з важкими боями: ситуація на фронті 3 липня

Повномасштабна війна в Україні триває вже чотириста дев’яносто п’яту добу. Про ситуацію на фронті 3 липня і втрати окупантів НСН повідомляє, посилаючись на Генштаб ЗСУ.

Нічна повітряна атака

Уночі, 3 липня 2023 року, російські окупаційні війська здійснили чергову атаку іранськими ударними дронами типу «Shahed» з південно-східного напрямку. Загалом, зафіксовано пуски 17 цих БпЛА.

В результаті протиповітряного бою знищено 13 ударних БпЛА типу «Shahed». Решта – не досягли своїх цілей. Попередньо, без втрат.

Загальна ситуація на фронті

На сході України тривають як наступальні, так і оборонні дії. Наші підрозділи рухаються на Бахмутському напрямку, а ворог і надалі веде наступ на Лиманському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Противник намагається витіснити наші війська із займаних позицій, але отримує жорстку відсіч. Тривають важкі бої.

На півдні країни українські захисники продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Вели наступальні дії на напрямках Новодарівка – Приютне, Новоданилівка – Роботине та Новосілка – Старомайорське, мали успіх.

Протягом минулої доби російські окупанти завдали ракетного та авіаційного ударів застосувавши 12 крилатих та зенітних керованих ракет і 8 ударних БпЛА типу “Shahed” по об’єктах цивільної інфраструктури. Силами та засобами протиповітряної оборони знищено 3 крилаті ракети та 8 ударних БпЛА.

Крім того, ворог завдав 57 авіаційних ударів та здійснив близько 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, окрім зруйнованої цивільної інфраструктури, постраждали і мирні люди.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Противник зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось 39 бойових зіткнень.

Ситуація на окремих напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність. Завдав авіаційного удару в районі Плетенівки Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 30 населених пунктів. Це, зокрема, Карповичі, Хрінівка, Камянська Слобода Чернігівської області; Сопич, Сохани, Білопілля і Пономаренки Сумської області та Козача Лопань і Вовчанськ на Харківщині.

На Куп’янському напрямку артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Масютівка, Кислівка і Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Білогорівки і Новолюбівки Луганської області та Діброви і Сіверська на Донеччині. Артилерійських обстрілів зазнали Невське, Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське і Торське – Донецької.

На Бахмутському напрямку противник здійснив безуспішні наступальні дії в районах Міньківки та Богданівки Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них – Васюківка, Часів Яр та Іванівське на Донеччині.

На Авдіївському напрямку противник здійснив безуспішні наступальні дії в районі міста Авдіївка. Там же завдав авіаційного удару. Здійснив артилерійські обстріли понад 10 населених пунктів. Під вогонь, зокрема, потрапила та ж Авдіївка і Первомайське та Бердичі Донецької області.

На Мар’їнському напрямку наші захисники відбили усі атаки противника в районі міста Мар’їнка. У той же час, противник завдав авіаційних ударів в районах Котлярівки, Мар’їнки і Курахового та обстріляв з артилерії понад 10 населених пунктів. Серед них Мар’їнка, Побєда та Новомихайлівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Вугледару, Богоявленки та Благодатного. Здійснив обстріли більш як 15 населених пунктів, зокрема це Золота Нива, Велика Новосілка, Водяне та Вугледар Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні просування наших військ. Завдав авіаційних ударів в районах Зміївки, Херсона та Антонівки. Здійснив артилерійські обстріли понад 40 населених пунктів, серед яких Новодарівка, Ольгівське, Гуляйполе, Білогір’я Запорізької області; Козацьке, Антонівка, Дніпровське Херсонської області та місто Херсон.

Успіхи ЗСУ

Авіація сил оборони України за минулу добу завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу противника, а підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили пункт управління, район зосередження особового складу, 27 артилерійських засобів на вогневих позиціях та 2 засоби протиповітряної оборони ворога.

Загалом, минулої доби наші воїни ліквідували 600 російських окупантів, 5 танків, 11 бойових броньованих машин, 32 артилерійських системи, 4 РСЗВ, один засіб ППО, один гелікоптер, 16 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 3 крилаті ракети, 18 автомобілів та 7 одиниць спеціальної техніки.

Втрати окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.07.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 230260 (+600) осіб ліквідовано,

танків ‒ 4057 (+5) од,

бойових броньованих машин ‒ 7899 (+11) од,

артилерійських систем – 4220 (+32) од,

РСЗВ – 641 (+4) од,

засоби ППО ‒ 391 (+1) од,

літаків – 315 (+0) од,

гелікоптерів – 309 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3573 (+16),

крилаті ракети ‒ 1264 (+3),

кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 6834 (+18) од,

спеціальна техніка ‒ 590 (+7).

Дані уточнюються.

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